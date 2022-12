Asiron dice que NA+ está en "proceso de desintegración" y asegura que habrá un "cambio político" en Pamplona en 2023

PAMPLONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, Joseba Asiron, ha criticado las consecuencias que el "caos" en Navarra Suma, que está en "proceso de desintegración", está teniendo en la gestión municipal, y se ha mostrado convencido de que "va a haber un cambio político" en 2023.

Preguntado por los periodistas por la no reedición de la coalición Navarra Suma, Asiron no ha querido valorar "lo que pase en la cocina del vecino" si bien ha remarcado que "es evidente lo que está ocurriendo". "Creemos que ahora mismo NA+ está sumida en el caos más absoluto y nuestra obligación es estar preparados", ha dicho. En este sentido, ha señalado que "no tenemos ninguna duda de que la percepción del gobierno de Maya es generalizada" y se ha mostrado convencido de que "va a haber un cambio político" en Pamplona.

Joseba Asiron ha expresado su preocupación por la "influencia que ese caso tiene en la ciudad", con "luchas internas" que "están impidiendo que la ciudad avance". Así, se ha referido a la convocatoria a la misma hora de diferentes comisiones como ejemplo de que "falta la más básica coordinación".

Asiron ha considerado que la no reedición de NA+ no tiene una "traducción electoral". "Lo que es evidente es que se ha abierto la caja de los truenos en NA+, están en un proceso de desintegración interna", ha aseverado. "Me preocupa muy poco lo que pase en su casa" y" lo único que me preocupa es que ese caos está afectando a los asuntos diarios y cotidianos de la gestión municipal", ha reiterado.