Asiron dice que "estos tienen que ser los Sanfermines de la convivencia"

PAMPLONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha destacado, tras el lanzamiento del chupinazo desde el balcón de la Casa Consistorial por parte de Duguna, que "estos tienen que ser los Sanfermines de la convivencia".

"Ese es el objetivo y eso es lo que de verdad necesita esta ciudad para tener, entonces sí, las mejores fiestas del mundo, unas fiestas donde todo el mundo, todas las personas, nos sintamos seguras, que del primero al último día nos sintamos libres y nos sintamos sin miedo independientemente de la hora del día o de la noche", ha señalado Asiron en declaraciones a los medios tras el inicio de las fiestas con el chupinazo que ha lanzado el grupo Duguna Iruñeko Dantzariak / Dantzaris de Pamplona, que cumple su 75º aniversario.

Asiron ha explicado que este ha sido su quinto chupinazo como alcalde y "es que como lo recordaba, multitudinario, emocionante, un minuto antes de salir se te mueve todo por dentro y te acuerdas de muchos momentos, de muchas personas, unas están, otras no están y es un momento para vivirlo y para disfrutarlo". "Lo que son las cosas, me he pegado media vida en la plaza sintiendo envidia de los que estaban en el balcón y ahora que estoy en el balcón me dan envidia los que están en la calle", ha explicado.

El alcalde ha destacado que la convivencia "tiene que ser la palabra clave" en las fiestas y ha explicado que "los Sanfermines se preparan desde el 15 de julio del año anterior y, por lo tanto, yo tengo una confianza muy grande en que el trabajo que se ha hecho por parte de trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento va a ser, como siempre, perfecto".