Asiron muestra "ilusión" por revalidar su candidatura a la Alcaldía y dice que "la militancia tiene la última palabra"

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, atendiendo a los periodistas - EUROPA PRESS

PAMPLONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha mostrado este lunes su "ilusión" tras ser propuesto por la Secretaría de Pamplona de EH Bildu como cabeza de lista de la coalición y candidato a la Alcaldía de Pamplona para las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027.

En declaraciones a los medios de comunicación, Asiron ha explicado que la semana pasada, a preguntas de los periodistas, "ya dije que la posibilidad de continuar el Ayuntamiento estaba sometida a una triple reflexión".

"Una reflexión, en primer lugar, personal -hay que tomar una decisión personal y, como veis, por mi parte al menos ya está tomada-; una reflexión familiar, porque venir aquí a trabajar de la enseñanza no es un cambio de profesión, es un cambio de vida; y luego hay una tercera reflexión muy importante, que se tiene que dilucidar todavía, que es la decisión de la militancia, que es en última instancia quien tiene la palabra", ha señalado.

De momento, ha continuado, "lo que sí se ha visto es que la secretaría de EH Bildu ha decidido prorrogar esa confianza que tiene en este equipo". "Al fin y al cabo, aquí, Alcaldía es un concepto corporativo, casi", ha remarcado.

Ha añadido Asiron que "estoy profundamente agradecido" y que "son muchísimas las cosas que nos ilusionan", ya que "hay un proyecto en marcha, hay un proceso de cambio en esta ciudad importantísimo, yo creo que sin precedentes", y que se están llevando a cabo "proyectos que hace unos pocos años ni siquiera hubiéramos soñado".

"Por lo tanto, este es el principio de un proceso. Por mi parte ya he manifestado la ilusión que tengo por continuar y ahora, en última instancia, tiene que hablar la militancia. Yo lo que también quiero es animar a la participación", ha apuntado.