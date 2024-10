Asiron se muestra "muy optimista" al ver "buena disposición" con PSN para acordar los Presupuestos de 2025

PAMPLONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, se ha mostrado "muy optimista" al comprobar la "buena disposición" de los grupos del Gobierno municipal -EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin" y el PSN para aprobar los Presupuestos de 2025.

Así lo ha destacado, en declaraciones a los medios de comunicación, después de mantener una reunión entre estas cuatro formaciones de cara a un posible acuerdo para sacar adelante los Presupuestos municipales.

Asiron ha precisado que se trata del "principio de una negociación", por lo que hay que ser "extremadamente prudentes y discretos". Ha destacado que "quedan muchas estaciones por recorrer y seguramente tendremos nuestros momentos de desencuentro", pero se ha mostrado "muy optimista porque creo que hay una disposición muy positiva y muy favorable" a tener un "diseño avanzado" de las cuentas municipales a finales de noviembre, con vista a que estén en vigor para el 1 de enero del 2025.

El alcalde ha recordado que "tenemos un acuerdo de gobierno que marca y define muy bien cuál es la política del Gobierno municipal", a lo que ha sumado la "oposición externa" del PSN, que ha calificado de "constructiva y responsable".

Para Asiron, los Presupuestos de 2025 deben ser "marcadamente sociales, en los cuales los servicios públicos tengan un tratamiento preferencial, sin olvidar el plan de barrios, que supone llevar hasta el último rincón de la ciudad la acción de gobierno y los grandes proyectos de ciudad".

Preguntado sobre la posibilidad de incluir en estas negociaciones a UPN y PPN, ha asegurado que "me encantaría, lo he dicho siempre y en todo momento". "Estoy dispuesto a hablar y dispuesto a sentarme. No soy yo precisamente el que ha dicho 'con fulanito, con menganito, no me siento'", ha destacado. "No lo descarto en absoluto. Si hay disposición y hay voluntad, pues nos sentamos y hablamos", ha añadido.

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai en el Consistorio, Mikel Armendariz, ha destacado que "hay una buena sintonía" pendiente de nuevas reuniones con los grupos de gobierno y el PSN para abordar sus enmiendas. "Estamos abiertos al diálogo y creemos que para finales de noviembre, como tenemos previsto, habrá nuevos presupuestos y que para el 1 de enero entrarán en vigor", ha apuntado.

"Pamplona se ha puesto en marcha, esto no tiene ya forma de pararse, ya vamos cogiendo velocidad de crucero y seguiremos haciéndolo en el 2025", ha resaltado Armendáriz, que ha apelado a "la responsabilidad de todos los grupos, todos tenemos que ser conscientes de lo que hay" y "es responsabilidad de todos es el que los presupuestos salgan adelante".

El concejal de Geroa Bai ha recordado que los proyectos principales de ciudad "están plasmados en el acuerdo de gobierno e iremos poco a poco tachando", señalando, como ejemplo, la reurbanización de la Plaza de la Cruz. Dentro del área que dirige en el Consistorio -Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo-, ha destacado que "seguiremos apostando por el comercio local, por un turismo de calidad, por una juventud activa y por que la cooperación al desarrollo tenga su espacio dentro del ayuntamiento, como lo ha tenido siempre".

Finalmente, el concejal de Contigo-Zurekin, Txema Mauleón, ha hecho una valoración "claramente positiva" de este inicio de negociaciones y ha asegurado que "vamos a estar ante unos presupuestos expansivos, fruto de la responsabilidad del equipo de gobierno y confiamos también que del acuerdo con el PSN".

"Vamos a ser capaces de generar más ingresos municipales" dirigidos a "fortalecer los servicios públicos y mejorar la sostenibilidad de la ciudad", además de "seguir impulsando las políticas de vivienda que atiendan la gran demanda del que ahora probablemente es uno de los principales problemas que tiene la ciudad", ha afirmado.

Dentro del área de Acción Social, ha remarcado que "vamos a seguir priorizando todo lo que tiene que ver con el ámbito de la atención a las personas mayores dependientes, el acceso al empleo y el acceso a la vivienda social".