Asiron realiza un balance "positivo" de las fiestas aunque con "peros" como las agresiones sexistas

PAMPLONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha realizado un balance "positivo" de las fiestas de San Fermín, que han concluido este domingo tras el tradicional 'Pobre de Mí', si bien ha remarcado algunos "peros", como las agresiones sexistas registradas.

En declaraciones a los medios de comunicación después del 'Pobre de Mí', Asiron ha subrayado que "en principio" han sido "unos Sanfermines positivos, con buen ambiente". "Nos habíamos propuesto de inicio que fueran unos Sanfermines de convivencia, y yo creo que se ha avanzado en la convivencia, no solo en la procesión y en la calle Curia, que también, sino a otros niveles. Yo creo que la fotografía de la Plaza del Ayuntamiento hizo muchísima pedagogía", ha remarcado.

Además, ha destacado que "se ha recuperado, en buena medida, el carácter popular y participativo de las fiestas, no solo por la elección popular del lanzamiento del Chupinazo, sino también por el protagonismo que han recuperado colectivos, asociaciones, etc". Asimismo, ha considerado que han sido "unos Sanfermines más inclusivos porque ha habido espacios también para las personas con diversas capacidades".

Por otro lado, ha manifestado que "las denuncias han bajado casi un 20% y han subido un 25% las detenciones, la mayor parte de los delitos han sido por hurtos, y por lo tanto, también es algo de lo que felicitarnos".

"Terrenos de mejora, muchos, no cabe duda. Por ejemplo, el tema de las agresiones sexistas. La mala noticia es que se siguen produciendo. La buena es que en todos los casos se han producido detenciones. Aun todavía con todos los respetos por el procedimiento que queda por llevar a cabo, se han detenido de 15, a 15. Y yo creo que esto es también un elemento a destacar. Pamplona es una ciudad segura, y sobre todo, en Pamplona, en materia de agresiones sexistas, el que la hace la paga", ha dicho.

Por otro lado, ha indicado que lo referente a la instalación de baños "es una de las cosas que probablemente habrá que analizar de cara a los Sanfermines de 2025". "Cada año se ponen más baños que el año anterior y todo resulta insuficiente. Los medios de una ciudad como Pamplona y de su Ayuntamiento son limitados, pero si hay que realizar más esfuerzo, se realizará en la medida de lo posible", ha comentado.

Sin embargo, ha remarcado que "no podemos fiarlo todo a que el Ayuntamiento ponga un mayor o menor número de baños, también hay que apelar al civismo de la gente y para el que no cumpla, la correspondiente sanción".

En cuanto a la procesión del 7 de julio, ha afirmado que "siempre hay aspectos que hay que mejorar, pero yo creo que este año ha sido manifiestamente mejor que el año pasado y el anterior". "Nunca nos daremos por satisfechos tampoco en esto, pero bueno, siempre que vayamos hacia mejor quiere decir que estamos trabajando en la buena dirección", ha añadido.

Asiron se ha mostrado "muy satisfecho, sobre todo, del ambiente de la calle, del carácter popular de San Fermín". "Los hoteles han estado a tope, el ambiente de día y de noche ha sido inmejorable. En San Fermín siempre lo mejor es el ambiente de la calle", ha apuntado.

Preguntado por la victoria de la selección española, que este domingo se ha alzado como ganadora de la Eurocopa 2024, el alcalde ha respondido que "el partido no lo he visto, pero como me gusta el fútbol espero verlo mañana", aunque ha querido "felicitar a los seguidores de la selección española, cómo no".

"Yo siempre me siento satisfecho cuando gana el mejor, y parece ser que ha ganado el mejor. Aquí en Pamplona nos conocemos todos y todas, y todo el mundo sabe que hoy no jugaba mi selección. Pero bueno, en cualquier caso, comparto la alegría de quienes sean seguidores", ha manifestado.