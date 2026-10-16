Asiron rechaza los incidentes por la visita de Vito Quiles y dice que "tengo muy claro de dónde vino la provocación"

Archivo - Joseba Asiron, alcalde de Pamplona. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha rechazado los incidentes ocurridos en la tarde de este jueves con motivo de las protestas en contra de la visita del activista Vito Quiles a la ciudad. No obstante, ha añadido que "tengo muy claro de dónde vino la provocación" y ha afirmado que Quiles vino a Pamplona porque "es una ciudad profundamente antifascista".

En respuesta a preguntas de los periodistas, Asiron ha dicho que "en modo alguno puedo avalar los incidentes y los disturbios que causaron peligros". "No puedo dar por bueno que se produzcan disturbios y se deteriore el mobiliario de la ciudad de la que soy alcalde", ha indicado.

No obstante, ha añadido que "tengo muy claro de dónde vino la provocación". "Esto no va de una persona que viene a Pamplona a comunicar sus ideas o su postura en relación a diversos temas, esto va de provocación y de fascismo, y el fascismo no es una idea, el fascismo es precisamente la negación de las ideas, el fascismo lo que pretende es aniquilar las ideas", ha remarcado.

En este sentido, ha recordado que Vito Quiles publicó el 7 de octubre un mensaje en sus redes sociales donde llamaba "a la aniquilación de los zurdos de mierda y esto evidentemente es algo que no se puede avalar, ni en nombre de la libertad de expresión, ni en nombre absolutamente de nada".

Asimismo, Joseba Asiron ha asegurado que "no se elige Pamplona porque sí, esto no es casualidad". "Se elige Pamplona precisamente porque es una ciudad profundamente antifascista y porque hay en marcha un proyecto de convivencia entre diferentes", ha remarcado. "Yo no creo en este tipo de casualidades, si viene a Pamplona en primer lugar -dentro de la gira de Quiles- es precisamente porque sabe que es una ciudad con una trayectoria absolutamente antifascista", ha insistido. "Y ahora pretende continuar esta tourné de odio por otras ciudades si nadie pone remedio", ha lamentado.

El alcalde de Pamplona se ha mostrado partidario de "hacer frente a este tipo de manifestaciones y de discursos de odio" y ha recordado que este jueves se celebró una manifestación en la Plaza del Castillo, donde inicialmente iba a ser el acto de Quiles, que fue, ha destacado Asiron, "un muro social, diverso y plural que de manera contundente y estrictamente democrática denunció el fascismo". "Ese es desde luego mi modelo y por eso estuve allí en la Plaza del Castillo", ha concluido.