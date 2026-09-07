La Asociación Cabalgata Reyes Magos recibe el Pañuelo de Pamplona en conmemoración del centenario de la primera cabalgata celebrada en la ciudad - EUROPA PRESS

PAMPLONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona, en el marco de los actos organizados con motivo de la celebración del Privilegio de la Unión, ha entregado el Pañuelo de Pamplona - Iruñeko Zapia a la Asociación Cabalgata Reyes Magos, cuando se cumplen cien años de la organización, en el año 1927, de la primera cabalgata de reyes en la ciudad.

Aunque la asociación se constituyó en el año 1996, el Consistorio ha querido reconocer, de esta manera, su "labor en el mantenimiento y conservación del espíritu de esa primera cabalgata original". El alcalde, Joseba Asiron, acompañado por el resto de la Corporación municipal, ha sido el encargado de entregar el Pañuelo, en su decimoprimera edición, a la presidenta de la asociación, Mamen Sádaba, y de un obsequio conmemorativo al vicepresidente, Javier López, en un acto que se ha celebrado en la Casa Consistorial.

En su intervención, Asiron ha destacado que "si hoy podemos hablar de casi 100 años de cabalgata, no es solamente porque aquella primera iniciativa tuviera luego continuidad", sino "porque a lo largo de los años ha habido personas dispuestas a dedicar toda su ilusión y todo su empeño para mantenerla viva y hacerla crecer". "Y desde 1996, esa responsabilidad está en manos de la Asociación Cabalgata de Reyes Magos de Pamplona", ha indicado.

Ha destacado Asiron que "una tradición no se mantiene sola, se mantiene porque hay personas que deciden dedicarle su tiempo, asumir responsabilidades y seguir trabajando para que aquello que recibieron de generaciones anteriores puedan transmitirse también a las generaciones sucesivas".

"Por todo ello, y con la mirada puesta también en ese centenario que celebraremos el próximo año, el Ayuntamiento de Pamplona quiere reconocer vuestra trayectoria, vuestra dedicación y vuestra contribución a la vida en nuestra ciudad con nuestra distinción más preciada, con el pañuelo de la ciudad", ha dicho.

Por su parte, Sádaba ha afirmado que recibir el Pañuelo de Pamplona "es un honor inmenso" para la asociación. "Lo recibimos con gratitud y con emoción porque este reconocimiento llega en un momento muy especial. Celebramos 100 años de una historia compartida entre la cabalgata y Pamplona. 100 años desde que Sus Majestades los Reyes Magos recorrieron nuestras calles de manera visible y comenzaron a formar parte de la memoria colectiva de generaciones de pamploneses y pamplonesas", ha indicado.

Porque, según ha continuado, "hablar de la cabalgata es hablar de Pamplona". "Es hablar de una ciudad que ha sabido conservar sus tradiciones, transmitirlas de padres a hijos y convertirlas en parte de su identidad", ha manifestado, tras añadir que "pocas tradiciones tienen una respuesta tan multitudinaria de la ciudadanía en torno a una misma ilusión".

Ha subrayado Sádaba que "entendemos este reconocimiento no como un premio a una asociación concreta, sino como un homenaje a todas las personas que han hecho posible que esta tradición llegue hasta nuestros días", entre ellas la Asociación de la Prensa de Pamplona, "todas las personas y asociaciones que la hicisteis posible hasta 1996, fecha en la que se fundó la Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona", y "todos y cada uno" de los miembros de la asociación.

"Este Pañuelo de Pamplona pertenece a todas esas personas, a quienes estuvieron antes que nosotros, a quienes hoy continúan trabajando y a quienes tomarán el relevo en el futuro. Pero, sobre todo, pertenece a Pamplona. Porque ninguna asociación podría mantener viva una tradición durante 100 años sin el cariño de su ciudad", ha manifestado, tras remarcar que "la cabalgata forma parte del alma de Pamplona, y Pamplona forma parte del alma de la cabalgata".

"Por eso recibimos este reconocimiento con orgullo, pero también con el compromiso de seguir cuidando y transmitiendo este legado para que dentro de otros 100 años Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente continúen encontrando en Pamplona una ciudad que cree en la ilusión, en la tradición y en la magia", ha concluido.

La Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona se encarga de preparar, cada cinco de enero, la llegada de Sus Majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar a la ciudad, dando continuidad a ese primer desfile navideño del año 1927, "que tuvo ya un marcado carácter social", ya que visitó lugares como la Casa de Misericordia, la Inclusa o el Hospital.

Desde su fundación, la asociación ha ido actualizando la Cabalgata, recuperando tradiciones como la llegada por el Puente de la Magdalena o la entrada por el Portal de Francia y completándola con otras actividades como concursos de dibujo, fotografía y redacción o la entrega del Haba de Pamplona. La institución ha mantenido, además, la labor social de la cabalgata originaria, visitando a colectivos y personas que, por diferentes motivos, no pueden desplazarse a verla.

En los últimos años ha trabajado, además, en la creación de un archivo documental y fotográfico para recoger la memoria histórica de esta tradición centenaria.

DECIMOPRIMERA EDICIÓN DEL PAÑUELO DE PAMPLONA - IRUÑEKO ZAPIA

El Ayuntamiento de Pamplona creó en 2016 el reconocimiento del Pañuelo de Pamplona Iruñeko Zapia para "premiar a las personas, físicas o jurídicas, y entidades que, por razón de su labor diaria, trayectoria personal o profesional, hayan contribuido de forma activa y notoria a la consolidación de la proyección de la ciudad de Pamplona".

El galardón se entrega en el marco de las celebraciones del Privilegio de la Unión, cada 8 de septiembre. Entre los premiados hasta la fecha están Paulina Fernández, propietaria de la Churrería La Mañueta; el periodista Javier Pagola; Elisa Sesma, Pablo Sánchez-Valverde y Mari Cruz Landa, por su trayectoria profesional ligada al Centro de Información y Planificación Sexual, Andraize; el exárbitro internacional Alberto Undiano; el Colegio Oficial de Médicos y el Colegio Oficial de Enfermería, representados por Vicente Estremera y Belén Izcue, el historiador Juan José Martinena, Mai Garde y Oier Sanjurjo, que fueron capitana y capitán por aquel entonces de los primeros equipos femenino y masculino del C. A. Osasuna; el Pacto por la Persona Mayor de San Juan / Donibane; Mariví Esparza, encargada de custodiar la imagen de San Fermín de la Cuesta de Santo Domingo; y Mari Ganuza, quien fuera miembro de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona, uno de los fundadores de la Asociación Amigos del Olentzero y participante de la Cabalgada de Reyes, portador del paso de la Dolorosa en Semana Santa y colaborador en el hermanamiento de Pamplona con Bayona, entre otras facetas.