Atalaya, Sustraiak, Zaindu Leitzaldea, Iruñampleo y AMABALA, ganadores de los XII Premios Solidarios Onda Cero Navarra

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Atalaya (Cohesión e Inclusión Social), Sustraiak, de Luis Arrieta (Comunicación y Sensibilización), Zaindu Leitzaldea (Dependencia), Iruñampleo (Empresa y Responsabilidad Corporativa), y AMBALA (Cooperación Internacional), han recibido este jueves los Premios Solidarios Onda Cero Navarra en un acto celebrado en Civican, en Pamplona. Magale, la Asociación de Familias de Acogida de Navarra y el Centro de Educación Especial Isterria, con motivo de su 60º aniversario, han obtenido sendas menciones especiales.

Idoia Altadill, directora regional de Atresmedia Radio en Navarra, ha abierto un acto en el que también han intervenido Jorge García Cabanes, responsable de Acción Social de la Dirección Territorial Ebro de CaixaBank, y José Angel Andrés, presidente de Fundación Caja Navarra, entidades que han respaldado un año más esta iniciativa a la que se suma también la colaboración del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona.

El objetivo de estos galardones es reconocer y visibilizar las iniciativas solidarias de personas, entidades sociales, empresas e instituciones tanto en la Comunidad foral como en el exterior.

Las personas y entidades reconocidas por su labor social han recibido una estatuilla de un lazo metalizado, una figura que, en diversos colores, se ha convertido en un símbolo internacional de la solidaridad y de las causas sociales.

El jurado está integrado por representantes de Onda Cero Navarra, Fundación La Caixa, Fundación Caja Navarra, Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona y Universidad Pública de Navarra.

El acto, retransmitido en directo en la web y app de Onda Cero, se ha cerrado con la actuación en directo del grupo Musas y Fusas.

El Premio Cohesión e Inclusión Social ha sido para la Asociación Atalaya, que organiza en Los Arcos actividades culturales y sociales que contribuyen a dinamizar la vida del municipio y a fortalecer los vínculos entre sus vecinos. Su labor, con gran implicación de familias y jóvenes, fomenta la participación, la convivencia y la cohesión social en la localidad.

El Premio Comunicación y Sensibilización ha servido par reconocer el documental 'Sustraiak. Raíces perdidas', de Luis Arrieta, que cuenta la historia de tres jóvenes migrantes que llegaron solos a Navarra y encontraron en la escalada y la montaña un espacio de libertad, pertenencia y superación. La película contribuye a sensibilizar sobre la realidad de los menores migrantes no acompañados.

El Premio Dependencia ha reconocido a Zaindu Leitzaldea, una red que satisface las necesidades de las personas de la comarca de forma comunitaria. Impulsa iniciativas de apoyo y acompañamiento vinculadas a los cuidados y al bienestar favoreciendo una atención cercana y la creación de redes de apoyo en el entorno rural.

El Premio Cooperación Internacional ha recaído en AMBALA, una organización navarra de cooperación internacional que trabaja junto a profesionales cameruneses para mantener, gestionar y hacer crecer el Hospital de Ebomé. Su labor persigue garantizar el derecho a una atención sanitaria digna y de calidad para la población de esta zona de Camerún.

Por último, el Premio Empresa y Responsabilidad Corporativa ha sido para Iruñampleo, que desarrolla su actividad en el ámbito del empleo, la selección y la contratación de personal, poniendo en contacto a empresas y personas en búsqueda de oportunidades laborales. Iruñampleo destaca por su compromiso en la integración laboral de colectivos desfavorecidos.

Magale, Asociación de Familias de Acogida de Navarra, ha recibido una mención especial. Se trata de una entidad que acompaña a las familias acogedoras, comparte experiencias y da a conocer el acogimiento familiar. La asociación promueve los derechos de los niños, niñas y adolescentes en acogida y trabaja para que puedan crecer en un entorno familiar de cuidado, seguridad y afecto.

El Centro de Educación Especial Isterria, proyecto de Fundación Caja Navarra, ha recibido otra mención especial. Esta iniciativa acompaña desde 1966 a niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales. Ofrece una formación integral e individualizada, orientación prelaboral y apoyo a las familias, favoreciendo la autonomía y la participación social.