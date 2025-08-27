Autorizada una reserva plurianual de 26,2 millones para tramitar las convocatorias de inversión industrial de 2026

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de este miércoles tres acuerdos por los que se autorizan reservas plurianuales de 26,2 millones de euros para tramitar de forma anticipada las convocatorias de inversión industrial 2026, con el fin de poder realizar la tramitación de forma anticipada. En concreto, se trata de las dirigidas a pymes, a grandes empresas y a industrias agroalimentarias.

En el caso de las ayudas a pymes se destinan 11 millones; otros 2 millones están dirigidos a ayudas a grandes empresas; y los 13,5 millones restantes, a la convocatoria de ayudas a la industria agroalimentaria, según ha informado el Gobierno foral.

Este trámite de compromiso presupuestario plurianual es un paso previo imprescindible para lograr cerrar y publicar a finales de este año 2025 las bases reguladoras de las convocatorias de 2026, de forma que en los primeros meses del próximo año se pueda iniciar la recepción de solicitudes.

Las convocatorias de inversión industrial 2025 se realizaron también de esta manera y, dada la buena experiencia, este año se vuelve a efectuar de la misma forma que en anteriores ejercicios, según ha explicado el Ejecutivo. Se mantiene así el carácter anticipado de las convocatorias, con las ventajas demandadas por las empresas de cara a una eficiente planificación y certidumbre en los plazos.

Las convocatorias de ayudas a la inversión 2025, tramitadas también de forma anticipada y publicadas a finales de 2024, supusieron un total de 24 millones: 2 millones para pymes, 10 millones para grandes industrias, y 12 millones para industrias agroalimentarias. Así las próximas convocatorias de inversión se ven incrementadas en 2.250.000 euros, "un esfuerzo presupuestario realizado por la gran demanda de ayudas a la inversión industrial recibida en ejercicios precedentes, algo que coincide con una época de dinamismo industrial por parte del tejido productivo navarro", ha destacado el Gobierno de Navarra.

Estas ayudas fomentan las mejoras en los procesos de transformación y comercialización, incremento del valor añadido, eficiencia energética, creación o ampliación de instalaciones, seguridad laboral y creación de empleo industrial.