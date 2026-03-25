Autorizado un gasto de 19,6 millones para el mantenimiento de carreteras adscritas al Centro de Conservación de Mugairi

Archivo - Imagen de la N-121-A a su paso por Sunbilla - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha adoptado, en su sesión de este miércoles, un acuerdo por el que autoriza a la directora general de Obras Públicas e Infraestructuras a adquirir el compromiso de gasto plurianual necesario para celebrar el contrato de conservación integral de las carreteras adscritas al Centro de Conservación de Mugairi durante el período 2027-2030, con un presupuesto de 19.680.000 euros (IVA incluido).

El consejero de Cohesión Territorial del Ejecutivo foral, Óscar Chivite, ha explicado en rueda de prensa que el objetivo es "garantizar las condiciones de vialidad, seguridad y comodidad" de las vías de las carreteras de la zona de Baztan-Bidasoa durante el período comprendido entre el próximo 1 de diciembre de 2026, una vez que finalice el contrato actualmente en vigor, y el 30 de noviembre de 2030.

El Centro de Conservación de Mugairi se encarga del mantenimiento y mejora de un total de 415,68 kilómetros de 56 carreteras de la zona norte de Navarra.

Entre ellas, se encuentran la carretera de altas prestaciones N-121 A (Pamplona / , Behobia), la carretera de interés general N-121 B, Pamplona - Francia (Baztan), las dos carreteras de interés de la Comunidad Foral NA-138 Pamplona - Francia (Alduides) y la NA-170 (A-15 Doneztebe / Santesteban), además de 52 carreteras locales.

El consejero Chivite ha subrayado que el centro de mantenimiento de la red viaria en Mugairi es uno de los siete que tiene desplegados el Gobierno de Navarra por todo el territorio, con la finalidad de "garantizar la conservación de estas infraestructuras y trabajar en prevención", dado que "el buen estado de toda la red viaria es prioritario e imprescindible para garantizar la seguridad vial de las personas".

Según ha indicado el consejero, el Departamento de Cohesión Territorial destina anualmente más de 43 millones de euros a la conservación de los más de 3.900 kilómetros de carreteras que tiene Navarra.

"Contamos con los recursos económicos y humanos necesarios para atender, durante las 24 horas de los 365 días del año, nuestras carreteras. Y lo hacemos en situación de emergencia o en lo ordinario, en la limpieza, reparación y pintado de la calzada, la renovación de señalización, la colocación de nuevas barreras de seguridad o la atención a la vialidad invernal", ha subrayado.

ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y PREVENCIÓN PREVISTAS

El gasto autorizado es el paso previo a la licitación del contrato de mantenimiento, que se financiará con cargo a cuatro ejercicios presupuestarios, a razón de 4.920.000 euros por año.

Entre las intervenciones contempladas en el contrato que deberá realizar la futura empresa adjudicataria se encuentran la actuación de vialidad invernal en estas carreteras, la atención a la vialidad y emergencias, la limpieza de calzadas, arcenes, cunetas y márgenes, los desbroces, talas y podas necesarios para mantener despejadas las vías, obras de drenaje, la eliminación de baches, la reparación urgente de balizamientos o señalizaciones por accidente, la colocación de nuevas barreras de seguridad, renovación de señalizaciones o balizamientos, el pintado y repintado de señales o la atención de emergencias excepcionales, entre otras.

Además, la conservación engloba actuaciones que se han de acometer ocasionalmente, entre las que se encuentran el sellado de grietas, saneo y sostenimiento de taludes, escolleras de contención o la corrección de trazado por insuficiente visibilidad.