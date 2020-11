Se autorizan los entrenamientos completos para deportes de equipo, que deberán ser al aire libre

El Instituto Navarro del Deporte prorroga las medidas para el desarrollo de la actividad deportiva hasta el 20 de noviembre

PAMPLONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las personas participantes en deportes de equipo podrán realizar entrenamientos completos al aire libre. Asimismo, se permitirán competiciones de más de 50 personas si se desarrollan también en el exterior. Éstas son las dos modificaciones que contempla la prórroga de las medidas preventivas en el ámbito deportivo, aprobada este miércoles.

De hecho, el director gerente del Instituto Navarro del Deporte ha firmado una resolución por la que se prorrogan, hasta el 20 de noviembre, las medidas extraordinarias de prevención referidas a la actividad deportiva dentro de la Comunidad foral acordadas el pasado 27 de octubre.

La nueva resolución prevé dos modificaciones. Una referida a los entrenamientos y otra, a las competiciones. De esta forma, los deportistas integrados en equipos de modalidades colectivas podrán realizar entrenamientos de tipo completo siempre y cuando se hagan en instalaciones al aire libre. Éstos deberán realizarse en grupos de hasta 15 personas por instalación, a excepción de las modalidades de fútbol y rugby, en los que podrán participar un máximo de 25 personas por grupo de entrenamiento e instalación deportiva, ha explicado el Gobierno de Navarra en un comunicado.

La segunda modificación se ha producido en el desarrollo de competiciones y pruebas organizadas por las federaciones deportivas. En concreto, se podrá superar el número máximo de 50 participantes al aire libre, siempre y cuando reciban previamente la autorización del Departamento de Salud. Estas competiciones estarán permitidas en deportes que no sean de contacto u oposición, y que cuenten con un gran índice de participación, tales como pruebas ciclistas, carreras atléticas, carreras de montaña, patinaje, triatlón, etc. No obstante, en competiciones y pruebas organizadas por federaciones deportivas de Navarra en espacios cerrados cuya realización esté permitida, no podrá superarse el número máximo de 25 participantes, si bien, en caso de superarse este número máximo, se deberá solicitar autorización al Instituto Navarro del Deporte.