Una avería en un tren mantuvo durante más de dos horas a los pasajeros detenidos en Campanas

PAMPLONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La avería en un tren a la altura de Campanas afectó el domingo a cerca de 200 pasajeros, que tuvieron que aguardar más de dos horas hasta que se reanudó la marcha.

La avería se registró sobre las 21 horas y el viaje hacia Zaragoza se reanudó a las 23.15 horas. Además, esta avería afectó a su vez al trayecto de un tren que iba hacia Pamplona y que tuvo que detenerse en el Carrascal. Los viajeros de este último tren completaron el trayecto hasta Pamplona en autobús, según ha informado el 112 Sos Navarra.

No hubo personas heridas en el marco de estas incidencias. En el tren averiado viajaban 197 pasajeros. La Policía Foral se desplazó al lugar para comprobar que nadie necesitaba asistencia de ningún tipo.