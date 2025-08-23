Aviso amarillo para este domingo en Navarra por tormentas

PAMPLONA/MADRID 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este domingo en Navarra el aviso amarillo por tormentas. En concreto, el aviso afecta a la zona centro de Navarra, al Pirineo y a la Ribera.

Está previsto que en el conjunto de España una dana deje tormentas el domingo por la tarde en amplias zonas del valle del Ebro, Pirineos, Ibérica y litorales y prelitorales de la mitad norte mediterránea, así como un descenso de las máximas en la mitad oeste peninsular, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Luis Camacho.

La circulación de la atmósfera sobre el Atlántico norte se verá perturbada por el paso del huracán 'Erin' a borrasca extratropical. En este sentido, habrá incertidumbre acerca de la ubicación y fuerza de la formación de una dana sobre la Península Ibérica. Aún así, se prevé que ésta se centre en las proximidades del Golfo de Cádiz y que tenga efectos notables en el tercio nordeste de Península y Baleares. De esta manera, el pronóstico recoge la aproximación en superficie y entrada de un frente atlántico poco activo desde el noroeste.

Por este motivo, Camacho ha explicado que podrá haber precipitaciones durante la primera mitad de la jornada en el noroeste y nubes de evolución diurna en el tercio nordeste que vendrían acompañadas de tormenta por la tarde en amplias zonas del valle del Ebro, Pirineos, Ibérica y litorales y prelitorales de la mitad norte mediterránea. Dentro de un margen de incertidumbre, hay posibilidades de que sean localmente fuertes o persistentes en Navarra y norte de Aragón. Asimismo, se podría registrar calima ligera en Alborán y sudeste peninsular.