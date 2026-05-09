Aviso amarillo por lluvias y tormentas este domingo en el centro y la vertiente cantábrica de Navarra

Archivo - Varias personas se protegen de la lluvia con sus paraguas. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activará este domingo, 10 de mayo, avisos amarillos -peligro bajo- por lluvias y tormentas en el centro y la vertiente cantábrica de Navarra.

Según sus previsiones, se podrían acumular en estas zonas hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Además, las tormentas podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

La AEMET prevé para este domingo en Navarra poco nuboso, salvo en el tercio oeste con intervalos de nubes bajas de madrugada y brumas y nieblas asociadas en el suroeste, desarrollándose en horas centrales, abundante nubosidad de evolución, en todo el territorio. Chubascos generalizados y tormentas ocasionales que serán localmente fuertes y con probable granizo, en la mitad occidental. Temperaturas mínimas en ligero descenso, más acusado en tercio oriental y máximas sin cambios, salvo un ligero aumento en la Ribera Baja. Viento flojo a moderado de componente sur amainando al final de la tarde a flojo variable.