Aviso amarillo por nieve este sábado en el Pirineo navarro

Archivo - Imagen de archivo de una maquina quitanieves. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activa este sábado por la noche el aviso amarillo por nevadas en el Pirineo navarro, donde se podrán acumular 5 centímetros.

El aviso se activará a las 21.00 horas de este sábado y se extenderá hasta las 21.00 horas del domingo. Los acumulados se registrarán a partir de los 800 metros.

Por otro lado, el domingo la mayoría del territorio de Navarra estará en aviso amarillo por viento ante la previsión de que se puedan registrar rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

Entre las 10.00 y las 21.00 horas del domingo estarán en aviso amarillo la zona del Pirineo, donde se podrían registrar vientos de 80 km/h de componente norte, así como el centro y la Ribera, con una previsión de rachas máximas de 70 km/h de componente norte y noroeste. En la Ribera afectará sólo al este de esta zona.