Aviso rojo por altas temperaturas este domingo en el centro y Ribera de Navarra

En el centro estará, también, en aviso amarillo por tormentas, que pueden venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento

PAMPLONA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El último día de la ola de calor se va a sentir con fuerza este domingo en Navarra, especialmente en la zona centro y la Ribera del Ebro que estarán, a partir de las 11.00 y hasta las 20.59 horas, en aviso rojo -riesgo extremo- por temperaturas máximas, que llegarán a los 42 grados.

El Pirineo navarro, por su parte, estará en aviso naranja ante la previsión de que se registren unas temperaturas de hasta 37 grados, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La zona centro de la Comunidad foral, además, estará por la tarde -de 15.00 a 20.59 horas- en aviso amarillo por tormentas, que podrán venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

DESCENSO GENERALIZADO DE LAS TEMPERATURAS EL LUNES

La AEMET prevé que la ola de calor, que ha afectado a la Península desde el pasado 3 de agosto, comience a remitir este lunes, 18 de agosto. En el caso de Navarra, a partir de ese día se experimentará un "descenso notable generalizado" en las temperaturas máximas que podría ser "extraordinario" en amplias zonas de la mitad occidental. De hecho, se podrían registrar precipitaciones en el norte.

Según sus previsiones, en Estella las temperaturas rondarán los 17 y 28 grados; en Pamplona oscilarán entre los 17 y los 28; 17 y 36 en Roncal; y 20 y 32 en Tudela.

El martes, en Estella se registrarán unas temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 27 grados; en Pamplona estarán entre los 16 y 27 grados; en Roncal entre los 12 y 28 grados; y en Tudela, entre los 18 y 30 grados.

El miércoles continuará el descenso de las temperaturas. Las previsiones de la AEMET es que en Estella las temperaturas ronden entre los 15 y 24 grados; en Pamplona entre los 15 y 24 grados; en Roncal entre los 10 y 24 grados; y en Tudela entre los 18 y 27 grados.