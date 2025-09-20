Avisos por lluvias y tormentas con granizo este sábado en toda Navarra

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que las precipitaciones arrecien en Navarra a partir de este sábado por la tarde, lo que ha llevado a activar avisos por lluvias y tormentas que afectan a todo el territorio de la Comunidad foral.

El centro de Navarra, el Pirineo y la Ribera estarán en aviso naranja a partir de las 14.00 horas y durante el resto de la jornada ante la previsión de que se puedan acumular 30 litros por metro cuadrado en una hora. Estas tres zonas estarán también en aviso naranja por tormentas con probables rachas muy fuertes asociadas y presencia de granizo grande.

La zona centro y el Pirineo tendrán activos desde las 14 horas y hasta las 9 horas del domingo el aviso amarillo ante la posibilidad de que se registren lluvias de 40 y 60 litros por metro cuadrado en doce horas, respectivamente.

Por su parte, la vertiente cantábrica tendrá activo el aviso amarillo por lluvias y tormentas desde las 14.00 y hasta el mediodía del domingo y podrían acumularse en esta zona 15 litros por metro cuadrado en una hora y 40 litros en doce horas. Las tormentas podrán venir acompañadas de rachas muy fuertes y granizo.