Ayuda de 650.075 euros para el sector del transporte en Navarra ante los efectos de la guerra de Irán

PAMPLONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible, ha autorizado la generación de un crédito de 650.075 euros para financiar una línea de ayudas directas al sector del transporte para las empresas y los trabajadores autónomos que no se benefician de la devolución parcial del impuesto de hidrocarburos, el conocido como gasóleo profesional. Las estimaciones son recibir unas 1.000 solicitudes.

Las ayudas, destinadas a paliar el incremento del coste del combustible como consecuencia de la crisis en Oriente Medio, se podrán solicitar entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2026.

La directora general de Transportes y Movilidad Sostenible del Departamento de Cohesión Territorial, Berta Miranda, ha asegurado que "ante la incertidumbre generada por el conflicto en Oriente Medio, el Gobierno de Navarra debe poner las medidas para mitigar sus consecuencias". Ha destacado que el "transporte es un sector estratégico, que repercute en la línea de producción, suministro de las empresas navarras y finalmente en el consumidor".

Las solicitudes se presentarán a través del trámite electrónico que se habilitará en el portal web navarra.es, donde será necesario indicar el NIF de la persona (física o jurídica) solicitante, el nombre y apellidos o razón social, y el número de cuenta corriente. La ayuda se abonará mediante transferencia bancaria, a partir del 30 de julio de 2026, entendiéndose notificado el acuerdo de concesión por la recepción de la transferencia.

El Real Decreto-Ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, aprobó una línea de ayuda directa, extraordinaria y temporal para sufragar el precio del gasóleo consumido por profesionales del transporte terrestre por carretera que no se beneficien de la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional.

Para ello deberán ser titulares de una autorización de transporte público de mercancías, de transporte público de viajeros en autobús, transporte por taxi, VTC, transporte sanitario de personas, o transporte terrestre urbano de pasajeros.

Finalizada la concesión y abono de las ayudas, el Ministerio de Hacienda transferirá a la Comunidad foral de Navarra el importe total de las ayudas abonadas.

El importe individual de la ayuda se determinará atendiendo al número y tipo de vehículo explotado por cada beneficiario con fecha 22 de marzo de 2026, fecha de entrada en vigor del real decreto-ley: 1.800 euros por camión mayor o igual a 7,5 toneladas que consuma carburante GLP, GNC o GNL, 665 euros por cada vehículo inferior a 7,5 toneladas (mercancías pesado); 300 euros por furgoneta (mercancías ligero); 975 por autobús o bus urbano que consuma carburante GLP, GNC o GNL; y 200 euros por taxi de gasolina, con tipo de carburante GLP, GNC o GNL, o de gasóleo sin taxímetro; 200 euros por VTC y 300 euros por ambulancia.

Las ayudas no podrán aplicarse a los vehículos que tengan derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos, ni a los vehículos eléctricos cero emisiones de batería (BEV), de célula de combustible (FCEV) o de combustión de hidrógeno (HICEV).

El pasado 1 de abril, el Ejecutivo foral aprobó un Decreto Foral Legislativo de Armonización Tributaria con el objetivo de aplicar medidas fiscales orientadas a proteger a la ciudadanía navarra y al tejido económico de la Comunidad ante el actual contexto internacional. Entre las principales actuaciones se incluye la reducción temporal del IVA del 21% al 10% en combustibles, electricidad y gas hasta el 30 de junio, así como rebajas en el Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, el Impuesto de Electricidad y el Impuesto de Hidrocarburos. En conjunto, estas medidas suponen un impacto estimado de 37,2 millones de euros, reforzando la capacidad de respuesta de contribuyentes, empresas y autónomos.

El Ejecutivo foral complementa estas actuaciones con la gestión directa de ayudas por valor aproximado de 10 millones de euros dirigidas, principalmente, al sector agrario y al transporte, así como con nuevas medidas en preparación, entre ellas un aplazamiento excepcional de deudas tributarias.