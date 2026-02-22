Ayudas al transporte, vivienda protegida o la conversión de Parquenasa, este lunes en la Mesa y Junta

Archivo - Reunión de la Mesa y Junta de Portavoces. - PARLAMENTO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra celebra este lunes su sesión ordinaria en la que, entre otras cuestiones, dará trámite a varias preguntas orales. Entre ellas, UPN ha registrado cuestiones sobre las medidas para "aliviar al sector del transporte cuando se implanten peajes", sobre vivienda protegida o sobre el "incumplimiento" del Plan de Infraestructuras Deportivas 2022-2025 en cuanto a la construcción de un nuevo campo de rugby.

Por su parte, el PSN ha presentado una cuestión sobre la conversión de Parquenasa en sociedad pública; EH Bildu sobre el desarrollo del Plan Tximista Auto 2026; Geroa Bai sobre la posibilidad de implantar un salario mínimo propio en Navarra; el PPN sobre la "reducción de la brecha salarial de género"; Contigo-Zurekin sobre la afluencia a los museos navarros; y Vox sobre las reivindicaciones del colectivo médico.

El PPN ha presentado cinco interpelaciones sobre la situación actual de la sanidad navarra, sobre infraestructuras e inversiones, sobre la situación del sector agrícola y ganadero, sobre "regeneración política" y sobre industria y empleo. Contigo-Zurekin ha registrado una sexta interpelación en materia de industria.

EH Bildu, a su vez, ha registrado una moción que insta al Gobierno de Navarra a apoyar la iniciativa de un Tratado sobre Combustibles Fósiles.

También se planteará la celebración de sesiones de trabajo con la activista Naama Farjoun, para que informe sobre cómo vive la población palestina en Israel; con las alcaldías de Larraun y Lekunberri para que detallen la situación de la atención pediátrica en su zona básica de salud; o con una representación de la asociación memorialista 'Sanfermines 78: gogoan!', para que informe sobre los sucesos ocurridos en Pamplona durante los sanfermines de 1978 y sobre la resolución aprobada en el ayuntamiento de la capital navarra.

Finalmente, la Mesa y Junta de Portavoces votará una declaración institucional, presentada por la Presidencia del Parlamento, por la que la Cámara foral se suma a la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras.