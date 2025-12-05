El Ayuntamiento convoca pruebas para un puesto de Arquitectura Técnica en la empresa pública Pamplona Ciudad Habitable

PAMPLONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha convocado pruebas selectivas para cubrir un puesto de trabajo de Arquitectura Técnica en la empresa pública municipal Pamplona Ciudad Habitable - Iruña Biziberritzen S.A.

Las bases de la convocatoria se encuentran disponibles en la web municipal. El plazo de presentación de candidaturas a esta convocatoria será de 15 días naturales, contados a partir de este viernes (convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Navarra del 4/12/2025).

Las personas que aspiren a este puesto deberán cumplir, en la fecha del fin de plazo de presentación de candidaturas los siguientes requisitos: tener el título de Aparejador; Arquitectura técnica, Ingeniería en Edificación, grado en Edificación, otras titulaciones habilitantes; no hallarse inhabilitadas ni suspendidas para el ejercicio de funciones públicas y no haber sido separada del servicio de una Administración Pública.

Para participar en este proceso de selección, se deberá hacer a través de la herramienta informática dispuesta por la empresa de selección de personal.

Las personas aspirantes deberán presentar sus titulaciones académicas (homologadas en el caso de que provengan de fuera del país) y, en su caso, las oficiales de idiomas (inglés y/o euskera con un nivel mínimo a valorar de B2). También su curriculum vitae completo con datos personales, formación y experiencia y la justificación de la experiencia laboral.

En esto último, caben dos modalidades: en el caso del trabajo por cuenta ajena con informe original de la vida laboral actualizado emitido por la Seguridad Social, actualizado con fecha máxima de 1 mes anterior a la publicación del puesto en el BON y, para el régimen de Autónomos, certificado del Ayuntamiento correspondiente (o cualquier otro medio valido en derecho) en el que se refleje el periodo y el epígrafe de la actividad en la que la persona ha estado dado de alta en el IAE.

La documentación deberá presentarse conforme a las indicaciones que de la empresa de selección de personal y quienes no lo hagan no podrán avanzar en la convocatoria.

El proceso selectivo constará de dos fases valorables con un máximo de 100 puntos cada una, y en en las que habrá pruebas técnicas y psicotécnicas, incluyendo entrevistas.

Todos los exámenes serán presenciales, y se llevarán a cabo donde disponga la empresa de selección de personal. La convocatoria a las pruebas y su resultado se publicarán en la web municipal.

UN PROCESO EN DOS FASES

El proceso se iniciará con una preselección que ya puntúa. El tribunal se valorará la experiencia profesional aportada y los grupos profesionales en los que se haya cotizado que estén reflejados en el documento de la vida laboral de la seguridad social, con un máximo de 10 puntos y se citará a las 25 candidaturas que, habiendo previamente presentado toda la documentación requerida, obtengan una mayor puntuación en ese apartado experiencia profesional. En caso de empate dirimirá el equilibrio la puntuación de idiomas (que puede llegar hasta los 5 puntos -3 euskera y 2 inglés-).

Las candidaturas preseleccionadas pasarán a la fase 1. La primera fase de esta convocatoria comenzará con una prueba técnica de conocimientos sobre la materia incluida en el temario y una prueba psicotécnica (test), que podrán atribuir hasta 40 puntos y hasta 35 puntos, respectivamente.

Los 10 últimos puntos de esta fase se establecerán a partir de una entrevista personal con las 10 personas aspirantes que hayan obtenido la mejor puntuación total. El número de candidaturas podrá aumentar si se produce empate de puntos en el décimo puesto. Pararán a la segunda fase las 5 personas que hayan obtenido la mejor puntuación total.

La fase 2 será valorada por parte del Tribunal y las personas candidatas partirán de 0 puntos. La valoración se hará en base a la realización de una prueba técnica 2 (hasta 60 puntos) y de una entrevista personal final, que podrá versar sobre aspectos relacionados con la prueba técnica, así como con su formación y experiencia profesional (hasta 40 puntos).

El puesto de trabajo se ofrecerá a la persona que ocupe el primer lugar. Los empates que se produzcan se dirimirán a favor de la persona que más puntuación tenga en idiomas, y si se sigue produciendo empate, se resolverá mediante sorteo. La convocatoria dejará también dos listas, una para contratación indefinida y otra para temporal.