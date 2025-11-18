El Ayuntamiento no ha tenido respuesta de la gestora de la estación de autobuses pero espera que cumpla el requerimiento

PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Ciudad Habitable y Sostenible del Ayuntamiento de Pamplona, Borja Izagirre, ha afirmado que el Consistorio no ha recibido respuesta ante el requerimiento realizado a la empresa gestora de la estación de autobuses para su impermeabilización, aunque espera que "nos anuncien cuál ha sido la adjudicataria de las obras y que empiecen antes de 15 días".

Así se ha pronunciado este martes, en una rueda de prensa, en respuesta a los medios de comunicación sobre el requerimiento realizado por el Ayuntamiento de Pamplona a que en el plazo de 15 días la empresa gestora comience a ejecutar el proyecto para impermeabilizar la estación de autobuses, un proyecto aprobado por el Consistorio en el mes de junio, cuya ejecución cuesta 4,1 millones de euros, y que debería haberse iniciado tras los Sanfermines.

"No, no hemos tenido ninguna respuesta oficial. No obstante, tras la demora de la concesionaria con el inicio de las obras que habíamos anunciado nos hemos visto obligados a requerir o hacer este ultimátum, pero entiendo también, y me consta, que estaban analizando diferentes ofertas para adjudicar las obras y yo creo que todo va a ir acompasado", ha indicado.

En este sentido, ha señalado que "después del mensaje contundente que el Ayuntamiento ha hecho desde la responsabilidad y buscando el interés general de toda la ciudadanía, porque no nos olvidemos de que es una de las puertas de entrada más importantes de la ciudad, esperamos que nos anuncien cuál ha sido la adjudicataria de las obras y que empiecen las obras antes de 15 días".