El Ayuntamiento organiza un programa de teatro para "promover el respeto a la diversidad y la convivencia" entre alumnos

PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha organizado un programa de obras de teatro dirigidas al alumnado de segundo y tercer ciclo de Educación Primaria, con el objetivo de "promover el respeto y reconocimiento de la diversidad cultural y la convivencia".

A través de representaciones teatrales "dinámicas y participativas", se busca ofrecer a los alumnos "una experiencia educativa diferente que les permita reflexionar, en un lenguaje cercano, sobre la riqueza de la diversidad cultural en nuestras ciudades y la importancia del mutuo conocimiento y reconocimiento".

Las funciones se desarrollarán en distintos espacios de la Red Civivox de Pamplona (Rochapea, San Jorge, Iturrama y Mendillorri) y en la Casa de la Juventud, "acercando el teatro a los barrios y facilitando la participación de todos los centros escolares".

El programa contará con la colaboración de tres compañías teatrales, Ojalá Ojalá, la compañía de Cruz Noguera y Lanku, que representarán tres obras, tanto en castellano como en euskera, diseñadas específicamente para este público y adaptadas a su nivel educativo.

Las obras son 'Cuentos del mundo bajo el mismo árbol', 'Mi casa en una maleta' y 'Teilatupean'. Cada obra abordará, "desde diferentes enfoques y estilos escénicos, temas como la diversidad, la empatía, la convivencia, la amistad y la construcción de una sociedad más justa y solidaria".

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Pamplona "refuerza su compromiso con la educación en valores y el uso de las artes escénicas como herramienta pedagógica y de cohesión social, apostando por un modelo educativo que combina la creatividad con la formación ciudadana".

Este programa se enmarca en una enmienda presentada por el grupo Socialistas del Ayuntamiento de Pamplona, que busca "impulsar proyectos educativos que promuevan la igualdad, la inclusión y el respeto a la diversidad cultural en la ciudad".