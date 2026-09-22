El Ayuntamiento de Pamplona abre una nueva convocatoria para centros educativos interesados en renaturalizar sus patios

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha abierto una nueva convocatoria para seleccionar centros educativos interesados en renaturalizar sus patios escolares, para dotarlos de nuevos usos y dinámicas pedagógicas y para rediseñarlos como refugios climáticos.

A través de esta convocatoria, el Consistorio busca "implicar a la comunidad educativa y al vecindario en el diseño de nuevos espacios y conocer sus necesidades antes de llevar a cabo los proyectos".

Entre las propuestas recibidas, se establecerá un orden de prelación de los centros en los que posteriormente se actuará para reacondicionar los espacios exteriores, en función del presupuesto disponible. En un principio, se seleccionarán un máximo de dos patios para llevar a cabo la intervención planteada durante el curso 2027-2028.

El Consistorio ya lanzó, en septiembre de 2025, una primera convocatoria de este tipo, que ahora renueva. La iniciativa está dirigida a centros escolares públicos situados en Pamplona que ofrezcan Educación Infantil y Primaria.

En una primera fase, se abordarán las propuestas surgidas desde los centros para después diseñar propiamente el proyecto. Ese primer paso es el que se abordará a través de esta convocatoria, centrada en un proceso "de participación, pensamiento y reflexión de toda la comunidad educativa en torno al patio escolar, sus usos, su configuración y su diseño".

Para ello, el Ayuntamiento lanza una pregunta a los centros: "¿Cómo deseamos o soñamos el espacio exterior de la escuela, en relación con la ciudad, en un proceso de renaturalización y participación de la comunidad?". Ante esa cuestión, los centros interesados deberán presentar una memoria que desarrolle un proyecto educativo de patio.

Esa propuesta deberá incluir ideas para nuevos usos del espacio exterior durante el horario docente y también con la comunidad, así como un proyecto de usos fuera del horario lectivo.

La iniciativa deberá también mencionar aspectos como la presencia diaria del profesorado en el tiempo de recreo, los roles del personal docente y los materiales que querrían usarse diariamente en ese espacio.

Por otro lado, en la memoria también se valorarán los usos actuales que se les da a los patios para proyectos educativos, propios o en colaboración con entidades públicas o sin ánimo de lucro.

En la toma de decisión final, el Ayuntamiento tendrá en cuenta otros aspectos como el grado de vulnerabilidad social del alumnado y del entorno del centro.

Más allá de la elaboración de una memoria o proyecto de renaturalización, para participar en este proyecto el Ayuntamiento solicita a los centros escolares una "implicación" con el cambio pedagógico que supone el rediseño del patio.

Así, se solicita la creación de un grupo motor que impulse y promueva el proceso de repensado de usos y espacios. Además, se promoverán encuentros interescolares y jornadas formativas, para intercambiar pareceres, necesidades y puntos de vista. De esta forma, se buscará referentes para las comunidades educativas que comiencen su proceso en años posteriores.

Por otro lado, también se les invita a realizar un trabajo de investigación y participación sobre el impacto que la renaturalización tiene en sus centros.

HASTA EL 31 DE OCTUBRE

Los centros escolares interesados en participar podrán presentar sus candidaturas hasta las 23.59 horas del 31 de octubre. La propuesta o proyecto pedagógico, incluyendo la motivación y los usos sugeridos, deberá presentarse por correo electrónico (educacionpamplona@pamplona.es).

Cada centro podrá participar con una única solicitud. En caso de que un mismo patio pertenezca a más de un centro o modelo educativo, los centros podrán participar en la convocatoria siempre que exista acuerdo de todas las direcciones intervinientes y el compromiso de trabajar conjuntamente el proyecto.

La selección de los centros participantes en la convocatoria será decidida por una comisión, encabezada por la concejala delegada de Educación del Ayuntamiento de Pamplona, Aitziber Campión, y representantes municipales del área, atendiendo a los criterios de valoración.

En concreto, se concederán hasta 20 puntos atendiendo al grado de vulnerabilidad del alumnado (situación socioeconómica, necesidades de apoyo específicas y ratio de superficie de patio por cada estudiante).

Otros 20 puntos se asignarán en función del entorno del centro educativo (su vulnerabilidad climática, la densidad de zonas verdes, la distancia del centro a áreas verdes).

Además, se asignarán hasta 40 puntos atendiendo a aspectos como la infraestructura verde y azul del centro y la idoneidad del patio (superficie de patio disponible, estado de conservación, usos, ratio de árboles). A todo ello se sumarán hasta 20 puntos más relativos a la motivación y usos y dinámicas del proyecto de renaturalización.

En el caso de que se dé un empate entre dos o más centros, éste se dirimirá teniendo en cuenta la puntuación obtenida en los apartados 4 y 5 de los criterios de valoración, referidos a la motivación y a los usos, respectivamente.