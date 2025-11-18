El Ayuntamiento de Pamplona amplía el servicio de alquiler de bicis eléctricas y "abre la puerta" a una comarcalización

El concejal delegado de Ciudad Habitable y Sostenible, Borja Izagirre, junto a la responsable del Servicio de Movilidad, Alexia Canto - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona va a ampliar el servicio de alquiler de bicicleta eléctrica con la instalación de 40 nuevas estaciones y la adquisición de 400 bicicletas, que se sumarán a las 62 estaciones y 640 bicis disponibles en la actualidad.

Así lo ha dado a conocer este martes en rueda de prensa el concejal delegado de Ciudad Habitable y Sostenible del Ayuntamiento de Pamplona, Borja Izagirre, junto a la responsable del Servicio de Movilidad, Alexia Canto.

Según Izagirre, esta iniciativa refleja "nuestra firme apuesta por la movilidad sostenible" en la ciudad. "Con esto buscamos la posibilidad de expandir el servicio actual al resto de la comarca, es decir, fomentar la utilización de este medio de transporte sostenible, y la conexión ciclable entre municipios", ha indicado.

La Junta de Gobierno Local ha acordado adjudicar a Ride On el suministro de las bases y las bicicletas, por importe de 847.000 euros. El suministro se realizará en plazos y deberá concluir el 30 de mayo de 2028. Además, la empresa adjudicataria ofrece un plazo de garantía de dos años desde que la unidad gestora verifique el correcto ensamblaje, montaje y puesta en marcha de las 40 nuevas estaciones y las 400 bicicletas.

Con esta medida se busca "ampliar y extender el servicio de bicicletas eléctricas a todos los barrios de la ciudad, pero también a otras entidades locales incluidas en el ámbito del Transporte Urbano Comarcal".

La propuesta de ampliación, que ya se presentó a los 16 ayuntamientos de la Comarca el pasado 24 de octubre, tiene como base técnica un estudio realizado por la empresa EMT (Empresa Municipal de Transportes de Madrid) por encargo de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP).

En ese estudio, se planteaban dos posibles escenarios. Por un lado, una reducción de las bases actualmente instaladas en Pamplona para su redistribución en otras localidades. Y, por otro, una ampliación del número de bases, en Pamplona y en otros municipios. Para el Ayuntamiento de Pamplona, la opción de reducir bases ya instaladas "no resulta viable, dada la alta demanda ciudadana".

Es por ello que, "acorde a esa ampliación solicitada por los ayuntamientos de la Comarca", el Consistorio ha licitado y adjudicado la adquisición de nuevas bases y nuevas bicicletas a Ride On, ya que "se buscaba la compatibilidad con el sistema actual".

De hecho, la última ampliación del servicio, realizada en 2024, se llevó a cabo con fondos europeos Next Generation EU, que exigían mantener el sistema en funcionamiento al menos durante cinco años. Es por ello que "la opción más viable" era "mantener el proveedor actual, con la misma tecnología y garantizando la total compatibilidad del sistema actual".

"ABRIR LA PUERTA A UNA POSIBLE COMARCALIZACIÓN"

Según ha relatado Izagirre, para la posible comarcalización del sistema, el pasado 24 de octubre se mantuvo una primera reunión con 16 municipios de la comarca. "Fue una primera toma de contacto para conocer de primera mano el interés de cada municipio y poder tratar las dudas e inquietudes de cada uno. Fue una reunión, diría yo, exitosa y fructífera. Se explicó cómo funciona y lo que cuesta el sistema actual, se presentó brevemente la conclusión del estudio realizado por la empresa EMT de Madrid, y se les dijo que ahora íbamos a estudiar cuáles podían ser los costes de la ampliación para municipios y posibles modelos de gestión", ha subrayado.

Ahora, ha dicho, "le corresponde al Ayuntamiento de Pamplona estudiar la viabilidad y futura gobernanza de este sistema, y entiendo que estaremos en situación de convocarles a otra nueva reunión a principios del próximo año". Sin embargo, ha matizado que "las nuevas bases son propiedad del Ayuntamiento, las ofertamos, no son gratis". "No es Pamplona quien va a pagar la ampliación y lo que hacemos es abrir la puerta a una posible comarcalización. Eso tiene que quedar muy claro", ha apuntado.

En este sentido, ha destacado que aquellos municipios que han mostrado "interés, quizás al ver el coste que lo puede suponer", porque "no es un servicio gratis, ni va a pagar todo Pamplona", puede que "se bajen del barco y digan 'no nos interesa'".

MEDIDAS "CORRECTORAS"

En respuesta a los medios de comunicación sobre la "escasez" de bicicletas en algunas estaciones, Alexia Canto ha explicado que "vamos a intentar, de cara a 2026, implementar algunas medidas correctoras en el sistema", imitando, por ejemplo, las que se aplican en Madrid.

En concreto, bonificar el aparcamiento en una estación en lugar de otra para "que las propias personas abonadas redistribuyan mejor las bicicletas, u otros tipos de tecnologías que ya están en el mercado que nos ayuden a que sea más eficiente la distribución del sistema".

CAMPAÑAS DE DESCUENTOS

Coincidiendo con la adjudicación de la ampliación del servicio, el Ayuntamiento de Pamplona ha lanzado una campaña de descuentos para abonados actuales y nuevos. Así, aquellas personas que, a fecha 17 de noviembre, contaban con un abono anual podrán disfrutar de seis meses gratis.

El Ayuntamiento calcula que serán más de 3.160 las personas que podrán beneficiarse de esta campaña, denominada 'Gracias', para la que se ha habilitado un presupuesto de 55.317 euros.

Esta campaña de fidelización "coincide con el mejor momento en cuanto a viajes del servicio de bicicletas eléctricas desde su puesta en marcha en 2021". En el mes de octubre se realizaron más de 87.000 viajes, de los cuales cerca del 60% lo realizaron personas usuarias con abonos anuales.

Por otro lado, con el objetivo de captar nuevos abonados, se ha creado la campaña 'Batuz', que prevé lanzar 500 abonos anuales al 50% de su coste, es decir, 17,5 euros, junto con cinco euros de regalo en el monedero, que se abonarán automáticamente al comprar el plan si ya se es usuaria del sistema.

En caso de no estar dada de alta, es preciso abonar la recarga mínima de 5 euros para que se aplique la promoción. Esta oferta es válida hasta el 31 de diciembre o hasta que se agoten los 500 abonos.

El Consistorio prevé gastar 11.350 euros en esta campaña de captación de abonados. La campaña de nuevos abonos cuenta con la financiación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el marco de la convocatoria de ayudas directas para el fomento de servicios públicos de préstamos de bicicletas.

En la actualidad, el servicio lo utilizan más de 60.000 personas, que han superado el millón de viajes.