El Ayuntamiento de Pamplona asfaltará la semana que viene las calles Concejo de Ustárroz y la Ermita en Mendillorri

PAMPLONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona continúa con su campaña veraniega de asfaltado. La semana que viene, del 17 al 24 de agosto, los trabajos llegan al barrio de Mendillorri con el asfaltado de las calles Concejo de Ustárroz y la Ermita. El presupuesto de la actuación asciende a 87.933,32 euros. Las labores las realizará la empresa Viaria Aglomerado SL dentro de los contratos derivados del acuerdo marco de obras de rehabilitación de espacios públicos.

Las obras provocarán afecciones al tráfico en la zona, ya que ambas vías sirven de acceso y salida desde la parte alta del barrio a la NA-2303. La calle Concejo de Ustárroz se cortará el lunes a las 7 horas y se prevé que para última hora del martes quede restablecido el tráfico. En la calle de la Ermita se trabajará a partir del martes y se quiere reabrir al tráfico el miércoles por la tarde.

El servicio de villavesas del transporte urbano comarcal desviará sus líneas desde el inicio de los trabajos el lunes hasta el miércoles por la mañana, informan en una nota de prensa desde el Consistorio.

En estos días previos, se ha estado avisando de las afecciones tanto a vecinos y vecinas como a comercios y colocando cartelería en garajes y comunidades de propietarios y propietarias.

La actuación consiste en la sustitución completa del firme, debido a su agotamiento o rotura total. La conservación realizada hasta ahora a base de parcheos y bacheos empieza a ser considerable, dado que la degradación de la capa de rodadura es progresiva y de continuo mantenimiento. Por tanto, desde el Ayuntamiento de Pamplona se considera que es necesario asfaltar de nuevo las vías.

Se fresará la capa de aglomerado existente y será necesario también un refuerzo en la parada del transporte urbano comarcal de la calle Concejo de Ustárroz. Se prevé que los trabajos de asfaltado se desarrollen durante los tres primeros días de la semana que viene y que, después, hasta el lunes 24 de agosto, se vayan culminando las labores de pintado y señalización horizontal en ambas vías.

OTRAS MEJORAS EN LA ZONA

Antes de las labores de asfaltado que se desarrollarán la semana que viene, el Ayuntamiento de Pamplona ha implementado algunas mejoras en la zona. Se han llevado a cabo actuaciones de mejora en los espacios peatonales de las calles El Lago y Palacio, especialmente en el entorno escolar de los colegios públicos El Lago y Mendigoiti y del IES Mendillorri. Las actuaciones buscan favorecer la caminabilidad en la zona y mejorar la accesibilidad y la seguridad.

Asimismo, se han realizado los trabajos necesarios para avanzar la parada del transporte urbano comarcal de la calle Concejo de Ustárroz para facilitar el acceso a las villavesas e incrementar la seguridad de las personas usuarias, mejorando también la movilidad en la zona.