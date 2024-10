El Ayuntamiento de Pamplona coloca una placa en memoria de Ángel Berrueta en el lugar de su asesinato hace 20 años

PAMPLONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha colocado este viernes una placa en memoria de Ángel Berrueta, vecino del barrio de San Juan que fue asesinado hace ahora 20 años en la panadería que regentaba. El Gobierno de Navarra le reconoció el pasado mes de junio como víctima de motivación política, en base a la Ley Foral 16/2019.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, junto con la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha participado en la colocación de la placa, acompañados por integrantes de la Corporación municipal.

Al acto también han acudido familiares de Berrueta: su viuda, Mari Carmen Mañas, y tres de sus cuatro hijos, Imanol, Aitor y Aitziber. Su hijo Enekoitz se encuentra trabajando fuera de Pamplona y no ha podido acudir al acto. Ellos son considerados también víctimas de motivación política.

En la placa, cuyo texto ha sido supervisado por el departamento de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra, se puede leer, en euskera y castellano: "Aquí fue asesinado por un funcionario de policía Ángel Berrueta Legaz, en un contexto de motivación política el día 13 de marzo de 2004. Verdad, memoria, dignidad y justicia".

La placa ha sido colocada en las proximidades de la panadería que en su día regentó Ángel Berrueta, ubicada en la calle Martín Azpilcueta, junto al portal 18. Allí murió el 13 de marzo de 2004 tras ser disparado por un policía nacional fuera de servicio, que acudió a la panadería acompañado de su hijo. El asesinato tuvo lugar dos días después del atentado del 11-M, que provocó 193 muertes y más de 2.000 personas heridas. En 2005, el juzgado condenó al policía nacional y su hijo por el asesinato de Berrueta a 20 y 15 años de cárcel, respectivamente. En la sentencia, se vinculó el crimen al clima social de crispación tras los atentados del 11-M.

Aitziber Berrueta Mañas, hija de Ángel Berrueta, ha sido la encargada de agradecer el homenaje. El acto ha contado también con la presencia de integrantes de la plataforma Ángel Gogoan, creada por vecinos, amigos y familiares de Berrueta para reivindicar su identificación como víctima de motivación política. A ellos y ellas se ha sumado el alcalde de Pamplona, que ha dedicado unas palabras a la familia de Berrueta. "Queremos recordar no solo por nosotros y nosotras, sino también por quienes, como Ángel, ya no pueden hablar ni contar su historia. Recordamos por todas las víctimas y por quienes, en el futuro, también recordarán. Para que la historia no se vuelva a repetir. Gracias por vuestra fortaleza, por vuestra lucha y por mantener viva la memoria de Ángel durante todo este tiempo", ha señalado.