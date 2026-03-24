El Ayuntamiento de Pamplona condena "rotundamente" la exhibición de imágenes de apoyo a etarras en la Korrika

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, recibe el relevo de la Korrika 2026 en la plaza Consistorial. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este martes una declaración, presentada por el PPN, por la que se condenan "rotundamente" los hechos ocurridos durante la Korrika 2026, y "especialmente la exhibición de imágenes y mensajes de apoyo a terroristas de ETA". La declaración ha sido aprobada por 7 votos a favor (UPN, PSN y PPN) y 5 en contra (EH Bildu, Geroa Bai y Grupo Mixto-Contigo Zurekin).

En el segundo punto del texto aprobado se rechaza además "el uso de menores en la difusión de este tipo de mensajes, por constituir una práctica especialmente grave y contraria a los valores democráticos".

Se aprueba "no financiar con dinero municipal la Korrika, mediante la compra de kilómetros o cualquier otra fórmula de colaboración, mientras la organización no condene de manera expresa estos hechos y adopte medidas eficaces para impedir su repetición". Y finalmente se exige a la organización de la Korrika (AEK) que "condene de forma clara y pública cualquier acto de enaltecimiento del terrorismo producido en el marco del evento"; "adopte medidas concretas para impedir la exhibición de símbolos, imágenes o mensajes de apoyo a terroristas"; y "pida disculpas a las víctimas del terrorismo por el daño causado".

En un quinto punto de la declaración aprobada se muestra "el apoyo, respeto y solidaridad del Ayuntamiento de Pamplona a todas las víctimas del terrorismo, y en especial a aquellas que han tenido que presenciar nuevamente estos hechos".

En la Comisión de Presidencia del Consistorio se ha aprobado, además, algún punto de otra declaración presentada por el PSN. En concreto, el primer punto, que reafirma el apoyo del Ayuntamiento a la Korrika "como iniciativa cultural en favor del euskera", el quinto punto, para dar traslado de la presente declaración al Gobierno de Navarra, a las entidades organizadoras de la Korrika y a las asociaciones de víctimas del terrorismo; y el sexto, para mostrar el rechazo a la exclusión de CCOO de la participación en pie de igualdad en la Korrika.

Los puntos los puntos 1 y 5 han sido aprobado por 7 votos a favor (EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) y 5 en contra (UPN y PPN); y el punto 6, enmienda de adición presentada por el Grupo Contigo-Zurekin, por 4 votos a favor (PSN, Geroa Bai y Grupo Mixto), 3 votos en contra (EH Bildu) y 5 abstenciones (UPN y PPN).