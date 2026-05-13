El Ayuntamiento de Pamplona convoca una oposición para una plaza de técnico de intervención social con personas mayores

PAMPLONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la convocatoria de oposición para cubrir una plaza de técnico de intervención social con personas mayores, de nivel B.

La plaza corresponde al turno libre y las solicitudes se podrán presentar en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Pamplona en un plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Las tasas son de 22,85 euros. Para concurrir a esta oposición, que dará comienzo a partir del mes de noviembre de 2026, se debe tener cumplidos 16 años y la nacionalidad española, de un Estado miembro de la Unión Europea o nacionalidad de un Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España, que contemplen la libre circulación de trabajadores.

En cuanto a titulación, se exige título de grado universitario, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o título equivalente. Aunque la plaza no requiere competencia lingüística en euskera, de cara a futuras contrataciones específicas que pudieran exigirla, las personas interesadas podrán adjuntar un título acreditativo de nivel B2 o superior.

UNA PRUEBA CON DOS PARTES

La oposición constará de una prueba con dos partes, una teórica y otra teórico-práctica, sobre 45 temas, 14 ellos del temario general y 31 del temario específico.

En la primera parte habrá que responder a 100 preguntas tipo test con varias alternativas de respuesta para cada pregunta, de las que sólo una será válida.

La puntuación máxima del ejercicio será de 40 puntos; quedarán eliminadas las personas aspirantes que no alcancen 20 puntos en el ejercicio.

La segunda parte consistirá en desarrollar y resolver por escrito las cuestiones y supuestos que proponga el Tribunal relacionados con la materia incluida en el temario. La puntuación máxima de este segundo ejercicio será de 60 puntos.

De los 60 puntos, 40 corresponderán a la parte escrita y 20 a la exposición oral. Superarán la prueba aquellas personas que obtengan al menos 20 puntos en la parte escrita y 10 puntos en la exposición oral.

Serán convocadas para la exposición y defensa oral y pública las treinta personas aspirantes que, tras superar el ejercicio, hayan obtenido las calificaciones más elevadas en la segunda parte de la prueba.

Cuando la nota obtenida por el aspirante nº 30 coincida con la obtenida por otros siguientes en la lista, pasarán a la siguiente prueba todos ellos.

La exposición de la parte escrita se realizará por cada aspirante ante el tribunal, por espacio máximo de 20 minutos, pudiendo el tribunal realizar preguntas por espacio de otros 10 minutos.

La calificación de la defensa se sumará a la obtenida por cada aspirante en la parte escrita, cuya puntuación se habrá publicado antes de la fecha de exposición oral.