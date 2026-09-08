El Ayuntamiento de Pamplona debatirá sobre la indumentaria que deben utilizar los ediles que presidan corridas de toros

Archivo - Plaza de toros durante las fiestas de San Fermín. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este martes una declaración por la que acuerda debatir, en sesión cerrada de la comisión competente, la indumentaria reglamentaria que deben utilizar los concejales y concejalas que presidan las corridas de la Feria del Toro de San Fermín.

Se trata de una iniciativa presentada por el PSN que ha sido aprobada con una enmienda de sustitución de EH Bildu. El objetivo de la declaración es "garantizar la igualdad de opciones en la indumentaria de los concejales y concejalas que presidan las corridas de la Feria del Toro".

El texto ha sido aprobado con los votos a favor de EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que UPN y PP se han abstenido.

La declaración añade que, "en caso de que las conclusiones del debate lo hagan necesario", se elevará al órgano competente la propuesta de modificación del Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Pamplona.