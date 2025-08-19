El Ayuntamiento de Pamplona entrega los primeros 4.000 euros de las ayudas a jóvenes artistas locales

PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete jóvenes artistas locales se han beneficiado ya de las ayudas que el Ayuntamiento de Pamplona ha puesto en marcha para apoyarles en su desarrollo artístico. El Consistorio ha entregado los primeros 4.019,48 euros, de los 12.000 euros previstos, dentro de la convocatoria de ayudas a jóvenes artistas, que abrió a finales de mayo. Las personas interesadas todavía pueden presentar las solicitudes correspondientes hasta el 10 de octubre.

Con esta subvención, que sustituye a la de bonos de ensayo que venía concediendo el Ayuntamiento únicamente a grupos de música y solistas, el Consistorio pretende promover e impulsar las creaciones de artistas jóvenes en el ámbito del teatro, la fotografía, las artes plásticas y la música. Las ayudas recibidas sirven para sufragar los gastos de alquiler de locales y de materiales, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

En concreto, se han atendido las siete solicitudes recibidas hasta la fecha. Tres de ellas corresponden al ámbito fotográfico, dos a la música, una a artes plásticas y una más de teatro. El importe máximo que podía concederse eran 1.200 euros por cada solicitante.

Los 4.019,48 euros concedidos en esta primera resolución se dirigirán principalmente a sufragar los gastos en materiales. En concreto, 3.259,48 euros que las personas beneficiarias deberán destinar a la adquisición de objetivos para cámara de fotos, micrófonos, trípodes, madera o un trapecio, tal y como lo han señalado en sus solicitudes. Asimismo, se han concedido 360 euros para el alquiler de una sala de ensayo y otros 400 euros para el alquiler de salas de exposiciones.

La convocatoria, cuyas bases pueden consultarse en la web municipal, estará abierta hasta el 10 de octubre. Dirigida a jóvenes de entre 14 y 30 años, las ayudas pueden solicitarse a título individual o por asociaciones de jóvenes para el desarrollo de su actividad. Es requisito imprescindible estar empadronado en Pamplona. Y, en el caso de asociaciones de jóvenes sin ánimo de lucro, que al menos la mitad de sus integrantes cuenten con empadronamiento en la ciudad.

El importe de la subvención que puede percibir cada beneficiaria será de un máximo de 1.200 euros: hasta 500 euros para materiales, hasta 720 euros para el alquiler de una sede o local habitual (a razón de 60 euros mensuales) y hasta 200 euros para el alquiler de salas o espacios diferentes a la sede habitual. Los gastos subvencionables serán retroactivos a 1 de enero de 2025.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática en la sede electrónica del Ayuntamiento de Pamplona o presencial en el registro general del Ayuntamiento (calle Mayor, 2) o en los registros auxiliares.