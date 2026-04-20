El Ayuntamiento de Pamplona habilita una oficina para facilitar los trámites del proceso de regularización de migrantes

PAMPLONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha habilitado una nueva oficina dirigida a facilitar los trámites para la regularización extraordinaria de personas migrantes ya residentes en el país aprobada por el Consejo de Ministros.

El Consistorio dotará a esta oficina con "recursos suficientes para garantizar atención durante todo el día", la coordinación con otras áreas y el "sostenimiento de un sistema" para solicitar citas previas en el Teléfono de Atención Ciudadana 010-948 420 100 y en la página web municipal. El dispositivo se pone en marcha este lunes y las atenciones, siempre con cita previa, comenzarán mañana martes.

El concejal delegado de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona, Txema Mauleón, ha afirmado este lunes en rueda de prensa que "lo vamos a dar todo como Ayuntamiento para facilitar este proceso" que contribuye "a la integración de las personas e igualmente a la prosperidad y al bienestar de todos y todas".

Las citas para personas empadronadas se atenderán, desde este martes, en la planta baja de las oficinas de Zapatería 40, de lunes a viernes, en horario de 8.30 a 20 horas, y en sistema de ventanilla única (allí se podrán hacer todos los trámites con el Ayuntamiento sin necesidad de desplazarse a otras oficinas).

La previsión es atender 10 citas cada media hora, de forma que se cubran hasta 190 citas diarias. Mientras se aborde este proceso de regularización extraordinaria, no se realizaran registros de otro tipo en las oficinas de Zapatería, y "en caso de que haya que reforzar este dispositivo, se hará".

La previsión es que, en Pamplona, se pueda facilitar la documentación a 5.000 personas para participar en la regulación extraordinaria. Desde el Ayuntamiento han destacado que el Consistorio "no lleva a cabo ese proceso de regulación (es competencia estatal), sino que únicamente tramita documentación" (certificados de empadronamiento, comprobantes de estancia a través de historial de citas e informes de vulnerabilidad).

Mauleón ha remarcado que la regularización "es el único camino para que las personas migrantes puedan acceder con garantías al mercado de trabajo y, con ello, afrontar un futuro de esperanza y un proceso de integración real". "Este equipo de gobierno tiene la convicción de que este es el camino a seguir y nos vamos a volcar para facilitar este proceso", ha indicado.

UN SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA PARA FACILITAR LA TRAMITACIÓN

Este dispositivo implica la contratación de siete personas: una administrativa, en horario habitual, y otra de 10 a 17 horas para certificados de padrón e historial de citas; dos figuras administrativas en horario de mañana, y otras dos en horario de 15 a 20 horas, para apoyar en la cumplimentación de datos personales y entrega del informe de vulnerabilidad; y una figura administrativa para realizar registro en horario de 15 a 20 horas.

El sistema se refuerza desde Policía Municipal con un agente para el horario de tarde, de 15 a 20 horas, y dos personas voluntarias del Servicio de Voluntariado Municipal Plaza On.

Dos profesionales del área se dedicarán a revisar el listado de todas las personas que tienen cita al día siguiente, irán sacando los certificados de empadronamiento y la relación de citas en Servicios Sociales desde noviembre de 2025 hasta la actualidad, que se guardarán impresas físicamente y de manera digital en carpetas diferenciadas por el tramo de citas.

Al mismo tiempo, se irán generando informes de vulnerabilidad con los datos disponibles. Si la persona no está empadronada y vive en otro municipio se le orientará a pedir cita en los servicios sociales que le corresponda. En caso de carecer de empadronamiento, se derivará a una entidad acreditada, CEAR, para la que hay que coger cita previa en el teléfono de la entidad.

Una vez que la persona acuda a la cita previamente concertada, deberá identificarse con un documento oficial y cumplimentar diversos datos con la ayuda del personal administrativo.

Tras cumplimentar los datos requeridos, se firmará y sellará el documento por una figura técnica y se facilitará el certificado de padrón y un documento con la relación de citas que ha tenido en los últimos meses en los Servicios Sociales de Pamplona.

Todo esto se hará a través de un sistema de ventanilla única en Zapatería 40, con lo que la persona no necesitará acudir al área de padrón en Condestable para lograr el certificado, ni a su unidad de barrio para el justificante con la relación de citas que haya tenido.

Además de la entrega física de la documentación, si la persona dispone de un correo electrónico se le facilitará la documentación de manera digital, para poder facilitar la realización de los trámites de regularización posteriores en caso de hacerse por vía online. Posteriormente se registrarán los informes emitidos y entregados.

Esta documentación es necesaria para participar en el proceso estatal de regularización extraordinaria de personas extranjeras, al que pueden acceder si han solicitado Protección Internacional en España antes del 1 de enero de 2026, o si se encuentran en situación administrativa irregular y llegaron a España antes del 1 de enero de 2026. La previsión es que el dispositivo "tenga que estar en marcha unos dos meses".