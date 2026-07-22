El Ayuntamiento de Pamplona invierte 1,14 millones en el asfaltado de una docena de calles en los próximos meses

PAMPLONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Coincidiendo con el periodo estival, donde el volumen del tráfico se reduce significativamente en la ciudad, el Ayuntamiento de Pamplona intensifica las labores de asfaltado para mejorar la infraestructura viaria. En los próximos meses, dentro del Plan de Rehabilitación de Firmes, está previsto actuar en una docena de calles, con una inversión total de 1.147.787 euros.

A las obras ejecutadas en junio en la avenida de Bayona y el asfaltado de la bolsa de aparcamiento de la calle Manuel Iribarren, que han arrancado esta semana, se añadirán en las próximas semanas otros trabajos en los barrios de Iturrama, San Juan, el Ensanche, Mendillorri y Azpilagaña. Ya en octubre, se actuará también sobre varias calles de la colonia Argaray, en el Ensanche, y en Santa María la Real.

Todas estas obras buscan no solo adecuar el asfaltado, sino también mejorar la accesibilidad peatonal y, en ocasiones, van de la mano de otras actuaciones como la reforma de pasos peatonales y ampliación de aceras, según ha explicado el Ayuntamiento de Pamplona en una nota.

Dos proyectos acaparan el 42,3% de los 1,1 millones presupuestados. Se trata de las obras de la avenida de Bayona, entre la plaza Juan XXIII y la calle Monasterio de Urdax, que se realizó a finales de junio y donde se invirtieron 285.055 euros. Y las obras de saneamiento de la avenida de Aróstegui y el asfaltado de la intersección de Pío XII y la avenida Sancho el Fuerte, que comenzarán la próxima semana y supondrán una inversión de 200.470 euros.

El lunes 27 comenzarán los trabajos de saneamiento de la avenida de Aróstegui, entre la calle Irunlarrea y la Venta de Andrés. La vía permanecerá cerrada al tráfico en sentido salida de ciudad desde este lunes hasta el martes 4 de agosto. Si bien, durante la semana del 27, se abrirá por las tardes y noches al tráfico un carril de circulación, una vez finalizada la jornada laboral.

En este tiempo se procederá a la reconstrucción y adaptación integral del firme del carril derecho, de los dos que componen el sentido salida de la ciudad, que presenta un gran deterioro por el volumen de tráfico y por las aguas subterráneas y superficiales que absorbe esta vía. La restitución completa del firme en profundidad implica excavar el firme del carril derecho de la vía a una profundidad variable de entre 50 y 80 centímetros, en función del estado del fondo y del drenaje subterráneo que sea necesario.

Estos primeros trabajos, previos al asfaltado, se llevarán a cabo a través del contrato de Conservación de Pavimentos y supondrán una inversión de 90.000 euros, añadidos a los 1,14 millones del Plan de Rehabilitación de Firmes, y se prolongarán desde el 27 de julio hasta el 31 de julio de agosto, ambos incluidos.

Está previsto que el lunes 3 comiencen los trabajos de asfaltado del sentido salida de la ciudad. Para ello, previamente se fresará el carril izquierdo, de los dos que componen este sentido de la circulación. Una vez listo, se asfaltarán ambos carriles. La previsión es abrir al tráfico esta vía el martes a última hora del día. El cierre del tráfico implicará la modificación de las rutas de los autobuses del transporte urbano comarcal, aunque no hay paradas afectadas. Y también supondrá la reordenación del tráfico en dirección salida de ciudad, que deberá usar vías alternativas a través de la avenida de Barañáin.

Una vez concluyan las obras de la avenida de Aróstegui, y se restituya el tráfico normal en esa zona, el miércoles 5 de agosto comenzarán las obras en el cruce de la avenida de Pío XII con la avenida de Sancho el Fuerte. En esta zona, se fresará el firme y se asfaltará la calzada completa. Para ello, se cortará el tráfico, que quedará restituido el viernes 7 de agosto, a última hora.

ACTUACIONES EN ITURRAMA Y ABEJERAS, LA PRÓXIMA SEMANA

También la próxima semana se llevarán a cabo labores de asfaltado en dos puntos concretos del barrio de Iturrama. Por un lado, el martes comenzarán las obras en la glorieta de la calle Abejeras, ubicada en la conexión con la calle Iturrama. Esta zona se cortará al tráfico de forma total, para ejecutar los trabajos de fresado del pavimento, como fase previa al asfaltado. El objetivo es poder abrir al tráfico el miércoles, a última hora del día.

Una vez asfaltado, mediante señalización horizontal, se procederá a estrechar la glorieta convirtiéndola en una vía de un único carril, para lograr un calmado de tráfico y mejorar la seguridad en el cruce. Por ello, la actuación de fresado y reposición comprenderá una anchura de 4,20 metros en la parte exterior del anillo. La parte interior se ejecutará con pintura antideslizante de color negro, para posteriormente señalizarla mediante un cebreado que impida el tránsito sobre el mismo. Se aprovechará también para trasladar a la calle Abejeras el punto de contenedores situado en la zona de coexistencia próxima, liberando espacio para crear dos nuevas plazas de aparcamiento para vehículos y otras tres para motos. Además, este traslado mejorará los tiempos y recorridos del camión de recogida de residuos.

La otra actuación en el barrio de Iturrama afectará a la glorieta de la calle Fuente del Hierro con la calle Iturrama y se extiende por esta calle hasta su conexión con Íñigo Arista, en ambos sentidos de circulación, ya que el firme presenta notables baches y desperfectos por el desgaste. Los trabajos comenzarán el miércoles, y supondrán también un corte de tráfico, si bien se pretende abrir la glorieta el jueves a última hora y el tramo de la calle Iturrama sobre el que se va a actuar, el viernes. Mientras el tráfico esté cortado, los vecinos no podrán acceder ni salir de los garajes. El transporte urbano será desviado y la parada existente en la zona, anulada.

Las obras aquí se centrarán en la sustitución completa del pavimento de la calzada. En la glorieta se fresarán 5 centímetros de la capa de aglomerado existente y se procederá al asfaltado y pintado de la señalización horizontal.

Para el mes de agosto, hay previstas otras dos actuaciones. Por un lado, se procederá a asfaltar la calle Amaya, en el tramo comprendido entre las calles Cortes de Navarra y Emilio Arrieta, reforzando este último cruce. Para ello se prevé invertir 90.000 euros. Y, por otro, se actuará sobre en el barrio de Mendillorri, en las calles Concejo de Ustárroz y calle Ermita, con una inversión total de 93.000 euros.

Ya en septiembre se llevarán a cabo labores de asfaltado en la calle Luis Morondo, del barrio de Azpilañaga, con una inversión de 80.000 euros. Y, de cara a octubre, se ha previsto reasfaltar 3.100 metros cuadrados de vías en la colonia Argaray, del II Ensanche, con un presupuesto de 95.000 euros. Por último, se procederá a ejecutar la segunda fase de obras en Santa María la Real, con mejoras de la caminabilidad y asfaltado en la calle Monte Mendaur, invirtiendo 40.000 euros.