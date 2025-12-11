El Ayuntamiento de Pamplona lanza una plataforma para renovar el catálogo de grupos artísticos no profesionales

PAMPLONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha creado una plataforma con un nuevo procedimiento para generar el Catálogo de Grupos Artísticos No Profesionales. 'Aktua', que así se llama la plataforma, está accesible a través de un banner de la web municipal de Cultura, www.pamplonaescultura.es.

Los grupos artísticos, tanto los que estuvieran ya en el catálogo municipal anterior como los que no, deben inscribirse en esta plataforma, a la que también tendrán acceso entidades y asociaciones sin ánimo de lucro para solicitar actuaciones dirigidas a la ciudadanía en sus eventos.

Esta nueva plataforma se ha realizado para "mejorar y agilizar" el procedimiento tanto de inscripciones de grupos como el trámite de solicitar las actuaciones por parte de las entidades, por "transparencia en la gestión de dicho procedimiento" y para ampliar el número de grupos en el catálogo.

De esta forma, "se fomenta la creación y se promociona e incentiva el talento local no profesional, se dinamiza la oferta cultural de Pamplona y se enriquece el patrimonio cultural, facilitando el acceso del público a la cultura".

Los grupos artísticos que formaban parte del catálogo anterior han recibido una carta del Ayuntamiento de Pamplona para volver a inscribirse en la nueva plataforma. La carta establece el 19 de diciembre como plazo para apuntarse en 'Aktua'.

El propio espacio web de 'Aktua' contiene sendos manuales con instrucciones para que los grupos artísticos puedan darse de alta en la plataforma, y para que las asociaciones y entidades puedan solicitar las actuaciones de esos grupos.

Un banner en la portada de www.pamplonaescultura.es dirige al espacio de inscripción. Los grupos artísticos deben clicar en el enlace 'Accede al catálogo Aktua' y pulsar en el botón 'Crear perfil'.

Allí se recoge un formulario de inscripción con una serie de campos a cumplimentar como nombre, correo electrónico exclusivo del grupo, CIF, estatutos, número de componentes o imágenes del grupo, entre otros.

Todos los campos rellenados serán públicos en la web de Aktua para que las entidades que lo deseen puedan consultar la dedicación de cada grupo artístico y solicitar actuaciones, si así lo desean.

Antes de enviar el formulario, se debe dar el consentimiento para que la información aportada sea hecha pública. En caso contrario, el registro no se efectuará, puesto que la difusión pública es condición indispensable en este proyecto.

Una vez completados los datos del formulario, al pulsar el botón de 'Enviar' se recibirá un email con un enlace para finalizar el proceso de registro en ese catálogo de grupos artísticos. Si no se confirma el alta desde el correo electrónico recibido, el perfil no podrá publicarse. Finalmente, para que el grupo esté visible en 'Aktua' el perfil será validado por el equipo técnico del Ayuntamiento.

CÓMO SOLICITAR UNA ACTUACIÓN

La web municipal de Cultura recoge en ese mismo apartado cómo una entidad o asociación puede solicitar una actuación de los grupos artísticos del catálogo Aktua.

Clicando en el botón verde de 'Accede al catálogo Aktua', se pueden ver todos los grupos disponibles en tres columnas. Se puede localizar el grupo que interesa a la asociación o entidad directamente por el nombre o pulsando el botón de búsqueda.

Una vez localizado, en el botón 'Ver perfil' se aporta información del grupo y se puede solicitar su actuación. Dentro ya del perfil hay un botón que pone 'Reservar actuación', a través del cual se accede al formulario de petición que se debe rellenar con los datos de la entidad y marcar en el calendario el día y la hora de la actuación.

Por último, se pondrá la dirección donde se realizará la actuación y debajo el programa para el que se solicita (fiesta de la asociación, fiesta del barrio, día del patrón, homenaje, entrega de premios).

Una vez que se envíe el formulario, el grupo al que se solicita la actuación recibirá un correo con la solicitud, que deberá aceptar o rechazar pulsando uno de los enlaces correspondientes. Una vez aceptada, el mensaje llegará al Ayuntamiento de Pamplona, cuyo personal técnico deberá aprobar y validar para que esta tenga lugar.

Cuando se apruebe, tanto la entidad como el grupo artístico que realice la actuación recibirán un correo de confirmación con los datos de la actuación. A partir de aquí, la entidad y el grupo se pondrán en contacto para concretar los detalles de la actuación.