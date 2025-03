El Ayuntamiento de Pamplona prevé clausurar en abril los trasteros ocupados ilegalmente en Buztintxuri

PAMPLONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha afirmado que a lo largo del mes de abril se van a poner en marcha las medidas "más urgentes" del plan elaborado para el barrio de Buztintxuri, como la clausura de los trasteros ocupados ilegalmente.

"Pensamos que a lo largo de este mes de abril se van a poner en marcha sobre todo las -medidas- más urgentes, que son la clausura de los trasteros, la recuperación de tres de ellos que están ocupados de manera irregular, con usos no acordes con lo que representa un trastero, y luego lo que vamos a hacer es ponerlos al servicio del resto del vecindario que así nos los solicite", ha indicado.

Según ha destacado este lunes, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, "nos parecía que era absolutamente necesario proceder a esa clausura para evitar nuevas ocupaciones y estar permanentemente en la rueda".

A su juicio, estas medidas "tenemos que ponerlas en marcha después de años de abandono y la situación es compleja", y "lo que hemos conseguido, a través de la coordinación de varias áreas" -como vivienda, acción social, conservación urbana, o seguridad y convivencia ciudadana-, es "todo un plan de trabajo para resolver una situación que tiene un grave problema de convivencia, con situaciones de algunas ocupaciones que tienen más de una década de antigüedad".

"Son situaciones que se habían enquistado. Lo que hemos hecho es armonizarlo todo, organizarlo y coordinarlo, porque muchas de estas actuaciones, si no tienen coordinación, no son fáciles de llevar adelante", ha remarcado.

Entre otras cuestiones, ha subrayado que también se va a actuar en la rehabilitación y puesta en marcha de tres viviendas en un portal, y que, en respuesta a "una demanda importante del vecindario", que eran "los problemas de ruido que había, vamos a hacer una insonorización de todas esas viviendas en la parte que tiene el contacto" con el portal de al lado.

Además de eso, se va a proceder a "la recuperación de otras tres viviendas ocupadas" en otros dos portales y "la puesta en servicio de cinco viviendas que estaban clausuradas desde hacía muchísimo tiempo".

Ha señalado Abaurrea que algunos de los casos son "familias con seguimiento, lo cual nos va a permitir tener un contacto permanente con la zona, con el vecindario, no solamente con las familias sino también con el vecindario del entorno, y por lo tanto nos van a ayudar mucho a hacer ese seguimiento y tener esa constancia permanente de cómo van las cosas". "Comentaremos en cuanto empiecen las actuaciones", ha subrayado.

Se trata de "todo un plan que, dada la situación y las condiciones en las que estaba, es un poquito complejo y, por lo tanto, con necesidad de un nivel de coordinación muy intensa". "Pero creemos que en los próximos meses se va a ver, se va a notar esa actuación, que va a resolver y a paliar ese problema de convivencia, y que le vamos a poder dar la vuelta, probablemente con actuaciones también futuras. Pero en este caso, con esa primera respuesta importante y amplia", ha afirmado.

Según ha añadido, "nos vamos a poner otra vez en contacto con el vecindario". "Ya estuvimos hace tres semanas, más o menos, para decirles que íbamos a actuar. Ahora les vamos a convocar para contarles ya con detalle cuál va a ser el nivel de intervención que vamos a hacer para que puedan saberlo, y lógicamente mantendremos un contacto para que nos vayan diciendo si efectivamente las actuaciones están resultando satisfactorias desde esa perspectiva", ha manifestado.

Preguntado sobre si una agresión con arma blanca que ha tenido lugar esta pasada noche en la zona tiene relación con estos trasteros, Abaurrea ha señalado que "no lo sé", pero "lo que hemos hablado con vecindario, también con servicios sociales, con Policía Municipal, es que la situación de Buztintxuri en la calle Santa Lucía no genera una problemática de convivencia en el barrio" generalizada. Según ha manifestado, se trata de una situación "localizada" en "la calle misma". "No hay ninguna traslación de esa situación a otros ámbitos del barrio. Eso es lo que sabemos", ha dicho.

Ha subrayado Abaurrea que "lo que conocemos sobre lo que ocurre allí son más esas problemáticas de falta de respeto, ruidos a la noche, mal uso de los garajes, mal uso de los trasteros, pero más bien localizada en ese ámbito". "Lo que tenemos analizado es que no tiene trascendencia, o no tiene una repercusión en términos de convivencia a nivel de barrio en otros ámbitos", ha comentado.