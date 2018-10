El Ayuntamiento de Pamplona recibe a Mikel Serrano, ganador del Goya a Mejor Dirección Artística por 'Handia'

Publicado 16/02/2018 14:13:38 CET

PAMPLONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y miembros de la corporación municipal han participado este viernes en la recepción institucional que el Ayuntamiento ha realizado al cineasta Mikel Serrano, ganador del Premio Goya 2018 a la Mejor Dirección Artística por su trabajo en la película 'Handia'.

Asiron le ha hecho entrega de una reproducción de la fachada de la Casa Consistorial como recuerdo de la recepción y como reconocimiento al premio obtenido. El cineasta, que ha acudido al acto con el Premio Goya que recibió el pasado 3 de febrero, ha hecho entrega, a su vez de un póster y una copia de la película.

Mikel Serrano ha agradecido las felicitaciones recibidas por el premio, tanto institucionales como a título individual, "porque me han hecho reafirmarme en la calidad y la importancia del trabajo que hemos realizado al conseguir que una película rodada en euskera haya atraído todas las miradas y haya llegado a tantas personas".

Se ha mostrado "alucinado" porque "no me imaginaba que tuviera esta repercusión". "Teníamos mucha ilusión puesta en la película, porque había mucho trabajo, sabíamos que el resultado era bueno, pero no esperábamos que cogiera esta ritmo tanto en las nominaciones, que fueron 13, como en los premios, que fueron 10", ha valorado. Premios que han permitido, ha resaltado, que la película vuelva a las carteleras.

Asimismo, Serrano ha destacado la importancia que las instituciones sigan apoyando la producción cinematográfica en Navarra "no solo porque supone promover la cultura y la imagen de la comunidad sino también porque es una oportunidad indispensable para que aquellos que tengan inquietud en los oficios del cine tengan contacto con este medio". "Yo así pude empezar y creo que es la mejor forma de asegurar la presencia de técnicos y artistas navarros en el cine de hoy en día", ha subrayado.

El cineasta ha considerado que "han cambiado las circunstancias" y ha reconocido que "lo que se está haciendo" respecto al impulso del cine "está teniendo sus resultados". "El camino está abierto y la dirección es la correcta", ha incidido.

Por su parte, en su intervención en el acto, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha felicitado a Mikel Serrano y ha calificado de "buena noticia" que un pamplonés "llegue tan alto en el mundo del cine". "Con tu galardón todos los pamploneses compartimos un poco de tu éxito", ha añadido.

Asiron ha aprovechado para recordar que conoció al galardonado en 1991 cuando era alumno de Bachillerato en la ikastola San Fermín y él ejercía de profesor de Filosofía.

El alcalde ha considerado que "es necesario seguir apoyando una industria tan difícil, tan competitiva y tan valiosa como la cinematográfica, no sólo por lo que pueda aportar económicamente a la ciudad, sino porque la cultura ayuda a reforzar la identidad y la cohesión social, contribuye a la integración social, mejora la calidad de vida de la ciudadanía, genera empleo y contribuye a crear una marca de ciudad".

En este sentido, ha destacado que el Ayuntamiento de Pamplona está trabajando para fomentar la difusión, la creación y la producción. Así ha puesto como ejemplo el festival 'Otras luces', la próxima apertura de una sala de cine en el Palacio del Condestable, una línea de subvenciones en colaboración con el Festival Anime Navarra, el ciclo 'Pamplona Negra' o la colaboración, este año, en el Festival Punto de Vista.

Mikel Serrano Lecea (Pamplona, 1975) estudió en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco en Bilbao. Su contacto con el cine y la televisión le llegó a través de amigos que estudiaban entonces Comunicación Audiovisual. Durante casi dos décadas ha trabajado en los estudios de ETB en Miramón (San Sebastián). En 2014 le llegó su primera gran oportunidad en la dirección artística en el cine con 'Loreak', de la mano, como en 'Handia', de Jon Garaño y José Mari Goenaga.

Serrano, que ha trabajado en más de media docena de películas en su trayectoria cinematográfica, obtuvo el galardón en los XXXII Premios Goya en la categoría de Dirección Artística, un reconocimiento al que también optaban Alain Bainée por 'Abracadabra', Llorenç Miquel por 'La librería' y Javier Fernández por 'Oro'.