El Ayuntamiento de Pamplona recibe el viernes al equipo femenino de Osasuna por su ascenso a Primera División B

Publicado 07/05/2019 18:43:48 CET

PAMPLONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona va a recibir este próximo viernes al equipo femenino del Club Atlético Osasuna que esta temporada ha logrado el ascenso de Segunda a Primera División B. El acto tendrá lugar a las 12 horas en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial con presencia del alcalde y miembros de la Corporación municipal.

Está previsto que durante la recepción intervengan el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y la capitana Mai Garde. Osasuna Femenino llegará al Ayuntamiento de Pamplona en el autobús del equipo. Participarán en la recepción las jugadoras que conforman la plantilla, el cuerpo técnico y también directivos del Club Atlético Osasuna, ha informado el Consistorio pamplonés en un comunicado.

Osasuna Femenino ha logrado el ascenso a Primera División B, que equivale a la segunda división del fútbol femenino tras la reestructuración llevaba a cabo para la próxima campaña, tras quedar líder su grupo, con 22 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Dos de esos partidos se jugaron en el estadio de El Sadar, concretamente ante Eibar y Alavés, y ambos terminaron con victoria rojilla.

Osasuna femenino se jugaba el ascenso a Primera B y la clasificación para el play off a la Liga Iberdrola (la Primera División femenina), y se dieron cita en El Sadar, más de 10.000 y de 7.500 espectadores, todo un récord en el fútbol femenino navarro.

Clasificado para el play off de ascenso a la Liga Iberdrola, Osasuna Femenino no pudo superar la primera eliminatoria que le enfrentó al Santa Teresa. Perdieron 1-0 en tierras pacenses y, aunque lograron ganar en El Sadar 2-1 el pasado fin de semana, no pudieron remontar la eliminatoria por el valor doble de los goles marcados fuera de casa.