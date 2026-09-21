El Ayuntamiento de Pamplona reparte 132.897 euros entre 21 asociaciones sin ánimo de lucro para proyectos de igualdad

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha resuelto la convocatoria de subvenciones dirigida a entidades sin ánimo de lucro que realizan proyectos de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

Un total de 21 asociaciones sin ánimo de lucro se ha repartido 132.897,47 euros para el desarrollo de actividades entre el 1 de enero y el 20 de diciembre en el término municipal de Pamplona.

Esta convocatoria es "una herramienta para generar vías que fomenten la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y niñas en cualquiera de los ámbitos de la vida".

También tienen como objetivo "transformar los valores patriarcales y los modelos que sustentan la desigualdad y la violencia de género, así como fomentar el liderazgo y recuperar el protagonismo, la visibilidad y el reconocimiento de las mujeres y niñas y sus aportaciones en cualquier ámbito".

Las ayudas se repartían en dos modalidades, con un máximo de 40.000 y 119.000 euros cada una de ellas. Doce entidades han recibido las ayudas de la modalidad 1, dirigida a entidades sin ánimo de lucro que no sean asociaciones o colectivos feministas, con una cuantía máxima de 5.000 euros por proyecto.

Se trata de la Asociación Navarra de Altas Capacidades, Incluye, Médicos del Mundo, Federación de Peñas de Pamplona, asociación Fénix, Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Navarra, Naizen, Sare, SETEM Navarra, Fundación Koiné Aequalitas, Comisión de Ciudadana Antisida y Asociación Navarra de Escritores y Escritoras de Navarra.

La modalidad 2, por su parte, estaba destinada en exclusiva a asociaciones de mujeres o colectivos feministas, que podían obtener subvención para un único proyecto, con un máximo de 14.000 euros.

Han recibido ayuda la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, Lunes Lila, Flor de África, AMUDISNA, Asociación de Mujeres Integradoras para Lograr la Igualdad Psicosocial, Bilgune Feminista, Ehuleak y Fundación IPES.