El Ayuntamiento de Pamplona saluda a una docena de participantes de la 'Marcha Ciclista COP30'

PAMPLONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona han saludado este mediodía en la Plaza Consistorial a una docena de ciclistas que están participando en la 'Marcha COP30', una iniciativa ciudadana que busca promover la movilidad sostenible en todo el mundo. La 'Marcha Ciclista COP30' salió el pasado 11 de julio de Naidas (Azerbaiyán) y llegará a Belem (Brasil) el 10 de noviembre, en vísperas de la COP30, la Cumbre sobre el Cambio Climático.

Estos días atraviesan Navarra visibilizando sus reivindicaciones, que han plasmado en un manifiesto de diez propuestas que plasman las necesidades de estructuras y servicios para poder promover la movilidad ciclista. Entre ellas, se encuentran la necesidad de completar una red estructural de carriles bici para 2030, especialmente de conectividad interurbana, aumentar las zonas exclusivas para bicicletas y peatones, la formación en el uso de la bicicleta sobre todo a menores de 12 años y mujeres o el diseño de planes específicos de movilidad ciclista. Esas propuestas las presentarán en la Cumbre sobre el Cambio Climático.

La 'Marcha Ciclista COP30' tiene como objetivo, además de esa presentación de sus propuestas, destacar los beneficios del ciclismo para reducir las emisiones de carbono a la atmósfera. Esta misma mañana, en la Comisión de Urbanismo, se ha aprobado una declaración institucional en la que el Ayuntamiento apoya esta iniciativa ciudadana y con la reafirma el "compromiso municipal con la Declaración de Emergencia Climática" y refuerza "la apuesta por la Agenda Urbana 2030, como hoja de ruta en la que el impulso a la movilidad en bicicleta se consolide como una política prioritaria".

Por la tarde, se ha previsto una marcha ciclista que saldrá a las 17 horas de la Plaza del Castillo para dirigirse a Huarte. Este martes estuvieron en Mutilva. La 'Marcha Ciclista COP30' atravesará más de 20 países, con más de mil ciclistas participantes. Se realizará una ruta mínima de 17.000 kilómetros en movilidad activa en diferentes recorridos que han partido de Azerbaiyán, Países Bajos, Alemania o Kenia, además de los que se realizan en suelo sudamericano.