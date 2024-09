El Ayuntamiento de Pamplona subvenciona con 150.000 euros el deporte oficial aficionado

El 20 de septiembre finaliza el plazo de presentación de solicitudes



El Ayuntamiento de Pamplona subvencionará un año más al deporte oficial aficionado. La convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, cuenta con un presupuesto de 150.000 euros y busca apoyar la actividad formativa y promocional de aquellas entidades deportivas pamplonesas que promueven la práctica de deportes oficiales en deportistas desde los 6 años en adelante. El plazo de presentación de solicitudes está ya abierto y finaliza el 20 de septiembre.

Se trata, de esta forma, de subvencionar la organización de entrenamientos regulares y la participación en determinadas competiciones deportivas oficiales por parte del tejido asociativo deportivo pamplonés durante la temporada 2023-2024. "Con carácter general, la práctica deportiva federada permitirá conseguir una progresión al deporte de élite a las personas con un rendimiento deportivo más destacado, mantener durante un cierto tiempo limitado a personas con intereses o motivaciones en la competición deportiva y una relativa mayor cantidad de ejercicio semanal moderado e intenso por persona respecto al que se obtiene en la práctica deportiva recreativa por libre", señala el Consistorio en una nota.

Las entidades que concurran a esta convocatoria deben estar legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente, tener domicilio social y fiscal en Pamplona y no tener ánimo de lucro. Las entidades solicitantes deberán tener en sus estatutos, entre sus objetivos, la realización de actividades deportivas relacionadas con el objeto de esta convocatoria y no haber sido sancionadas durante la temporada 2023-2024, con carácter firme en vía administrativa, por infracciones tipificadas como 'muy graves' en normas como la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, la Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del Deporte de Navarra y la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, reguladora de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Las solicitudes deben presentarse de forma telemática, a través del trámite 'Solicitud electrónica de subvenciones para personas jurídicas', publicado en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Pamplona. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el Boletín Oficial de Navarra número 171 de 22 de agosto y en el apartado la web municipal relativo a 'Ayudas y subvenciones'. La temporada anterior, la 2022-2023, se subvencionaron mediante esta convocatoria a 30 entidades diferentes, abarcando 38 deportes.

Se entiende como 'deporte aficionado' al conjunto de entidades y deportistas que las integran cuando cumplan alguna de las siguientes cuatro características. Engloba a deportistas con licencia federativa desde los 6 años (2017 o anteriores), que mayoritariamente compiten regularmente, pero no necesariamente, en competiciones deportivas en el marco de un club deportivo oficial. También a deportistas con licencia federativa que participan en los Campeonatos, Copas o Supercopas de España de duración inferior a tres días, desde el año 2011 hasta la categoría senior (ambos inclusive), siempre y cuando dicha participación no hubiera sido subvencionada en otras convocatorias municipales.

Asimismo, incluye a equipos que participan en competiciones deportivas oficiales de fase de ascenso o descenso, fase sector o promoción de categoría en un deporte en categoría senior, según la denominación oficial dada a esta categoría en la reglamentación oficial de cada deporte.

Por último, se suman deportistas con licencia federativa desde el año 2005 hasta el último año de categoría senior (ambos inclusive) según la reglamentación propia de cada deporte que participan en ligas deportivas regulares de ámbito estatal, y categoría senior, no reconocidas como profesionales por el Consejo Superior de Deportes, que sean organizadas por las correspondientes Federaciones Deportivas, con una serie de requisitos, u otras competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, interautonómico (no estatal), navarras o locales que no formen parte de ninguna liga.

La actividad subvencionable se debería haber desarrollado en la temporada deportiva 2023-2024, durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y hasta el 31 de agosto de 2024.

GASTOS SUBVENCIONABLES

Se consideran gastos subvencionables los vinculados al uso de instalaciones deportivas no propias o a gastos indirectos por el uso de instalaciones propias a partir de una metodología de cálculo perfectamente justificada y razonada en la solicitud con una serie de características obligatorias.

Para los Campeonatos, Copas o Supercopas de España desde el año 2011 hasta la categoría senior inclusive, y para las fases de ascenso o descenso, fases sector o promoción de categoría en un deporte oficial y únicamente en la categoría senior, solo se tendrán en cuenta los conceptos de canon o cuota federativas específicas y exclusivas por participar en el campeonato o fase sector y el de desplazamientos, alojamiento y manutención para los mismos.

Se incluyen en esos gastos subvencionables las acciones sobre igualdad en el marco del proyecto correspondiente y otras consideraciones relacionadas con el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica.