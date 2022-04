El Ayuntamiento de Pamplona se une al Biomaratón con un paseo botánico por los jardines del HUN el próximo sábado

PAMPLONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Biomaratón (City Nature Challenge) es un proyecto de ciencia ciudadana ideado por la Academia de Ciencias de California y el Museo de Ciencias Naturales de San Francisco en el que alrededor de 400 ciudades de 40 países diferentes participan para registrar la biodiversidad urbana. Este viernes 29 de abril y hasta el 2 de mayo la propuesta es salir de “safari sostenible” para descubrir con cuántas especies diferentes conviven los humanos y hacerlo mediante una fórmula "colaborativa y digital".

Aprovechando la cita, el Ayuntamiento de Pamplona, al igual que han hecho otras instituciones de la ciudad como la UPNA o el Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra, ha organizado una actividad de sensibilización ambiental vinculada a la biodiversidad y a la valoración del patrimonio natural de la ciudad. En este caso la oferta es un paseo botánico por los jardines del Hospital Universitario de Navarra a cargo de Marina Jiménez, técnica superior de medio Ambiente del Ayuntamiento de pamplona.

La visita tendrá lugar el sábado 30 de abril a las 16.30 horas. Lo previsto es un grupo máximo de 25 personas y un recorrido de aproximadamente dos horas, apto para todo tipo de público, que partirá de la plaza Julio Altadill, ha informado en una nota el Consistorio.

En el recorrido se explicará cómo identificar las especies y a las personas participantes se les entregará una pequeña guía de determinación de especies. Observando sus hojas (acículas, hojas lobuladas, dentadas o con espinas), sus troncos y sus frutos (bayas, piñas, conos, etc.), se aprenderá a diferenciarlas e identificarlas.

En el paseo botánico se recorrerán los jardines de la zona hospitalaria para conocer las especies de árboles que albergan, tanto autóctonas, como exóticas, así como ejemplares singulares por su tamaño y edad. Entre otras especies se reconocerán cedros del Atlas, tilos, laureles, catalpas, piceas, pseudotsugas o abeto de Douglas y cipreses de Arizona. También se contarán curiosidades como a qué responde el nombre del árbol de Judas o que ejemplares del jardín servían para hacer perfumes. Así, se repasarán sus usos, el porqué de sus nombres, su longevidad, etc. Además, se buscarán especies de plantas herbáceas y líquenes.

Este próximo lunes 25 se abrirá el plazo de inscripción para esta visita gratuita a través del Teléfono de Atención Ciudadana 010 o 948 420100.

SAFARI VIDEO-FOTOGRÁFICO Y SONORO

La idea es utilizar la app iNaturalist o entrar en www.inaturalist.org en donde se podrá registrar cualquier imagen o grabación de sonido de los organismos silvestres, asilvestrados o cautivos/cultivados que las personas participantes vean en el área metropolitana de Pamplona. También se pueden documentar huellas, conchas, plumas y otros rastros.

Al hacer cada registro habrá de indicarse la especie, la fecha y la localización geográfica de cada observación; si no se conoce la especie, la propia comunidad de iNaturalist ayuda a identificarla. Para ello será necesario mandar fotos lo más nítidas que sea posible, que no presenten contraluz y que registren varias partes de lo fotografiado (frutos, hojas y ramas del mismo ejemplar, por ejemplo). Es mejor buscar animales y plantas silvestres que cautivos o cultivados y el observador no debe entrar en la imagen, salvo manos en caso de que haya que sostener el ejemplar para la fotografía.

La identificación de las observaciones en Pamplona puede realizarse hasta el 2 de mayo y la presentación mundial de los resultados será el 10 de mayo.

Terrabiota es la entidad organizadora del Biomaratón Pamplona y su comarca y está formada por un equipo multidisciplinar de biólogos, ambientólogos y naturalistas con formación docente y una larga trayectoria en la educación ambiental. Además del Ayuntamiento de Pamplona, participan en la iniciativa otras entidades públicas como la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Navarra o la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

Con este evento de ciencia ciudadana, y las actividades que a él se asociarán esos días, se trata de que la ciudadanía pueda aprender sobre la biodiversidad de Pamplona y su zona metropolitana, ya que hay hasta 23 localidades de la Cuenca implicadas; también se conseguirá obtener y poner en común datos de interés científico sobre biodiversidad y será una forma de crear o mantener una comunidad personal y virtual en torno a la naturaleza local.