El Ayuntamiento recibe 2.884 avisos, quejas y sugerencias, principalmente sobre mantenimiento de parques y jardines

Imagen de una zona verde de Pamplona - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Pamplona se ha reunido este lunes para conocer los datos de avisos, quejas y sugerencias recibidos por el Consistorio en el segundo trimestre de 2026.

Entre abril y junio, se recibieron 2.884 avisos, que generaron 3.117 tramitaciones o avisos derivados a las distintas áreas municipales, 192 más que en el mismo periodo del año anterior.

Esto se debe a que un mismo aviso puede requerir la intervención o respuesta de más de un área. De los 3.117 avisos tramitados, 3.065 han sido respondidas, el 98,33%. A través del buzón habilitado en la web municipal se recogieron 907 registros, el 31,45%, y en el teléfono de Atención Ciudadana 010, 1.977, el 68,55%.

Por áreas, Conservación Urbana y Sanidad suman 1.866 entradas, 203 más que el año anterior, seguida por Seguridad y Convivencia Ciudadana, que han registrado 664, 26 más que en 2025. Cultura, Fiestas y Deporte sube también a 139, frente a los 103 del año anterior. Proyectos Estratégicos y Movilidad ha recogido 130 avisos, quejas o sugerencias, 17 menos que el año anterior, y Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, tiene 129, 24 menos que en 2025.

En cuanto a los temas, el mayor porcentaje de asuntos corresponde a temas de mantenimiento de árboles, parques y jardines, con 601, un 20,84% del total; y a solicitudes de información, otros avisos, quejas o sugerencias, con 585 casos, un 20,28%.

A estos temas les siguen los relacionados con la limpieza de la vía pública, con 362 asuntos, un 12,46% del total; y el mantenimiento del mobiliario urbano, papeleras, bancos y fuentes, con 258 casos, un 8,95%.

La distribución por barrios recoge 370 quejas en Rochapea, 362 en Ensanche-Beloso, 295 en Txantrea-Ezkaba y 247 en San Juan. La cifra más baja, 66, se registra en Etxabakoitz, seguida por las 70 quejas de Buztintxuri-Euntzetxiki.

Si se tiene en cuenta la población, el Casco Viejo presenta un 18,89 de quejas por cada mil habitantes, seguido por Ensanche-Beloso, con 16,79, Txantrea-Ezkaba, con 14,49, y San Jorge, con 14,21.

El porcentaje de los barrios respecto al total de avisos, quejas y sugerencias recibidos indica que Rochapea es el más activo, con un 13,64% del total, seguido por el Ensanche, con el 13,34%, Txantrea, con el 10,87%, San Juan, con el 9,10%, e Iturrama, con el 8,81%.