El Ayuntamiento traslada a dependencias de Policía Municipal el puesto de mando del dispositivo de San Fermín

La nueva Sala de crisis está ubicada junto al Centro de Coordinación y gestionará situaciones de emergencia de forma permanente



PAMPLONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha trasladado a dependencias de Policía Municipal el puesto de mando del dispositivo de San Fermín, que hasta el momento se ubicaba en el interior de la Casa Consistorial.

De esta forma, se estrena una nueva Sala de crisis que gestionará eventos multitudinarios o situaciones de emergencia en la ciudad, además de nueva tecnología en el Centro de Coordinación (CECOP). Así lo ha explicado a los medios de comunicación el concejal delegado de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, Endika Alonso, que ha visitado la sala este lunes junto a la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, y la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López.

Según Alonso, el cambio obedece a que "nos decía todo el mundo que había trabajado en ese centro efímero que no era el mejor lugar, ni por accesibilidad -porque acceder a lo viejo muchas veces es muy complicado-, incluso por problemas de sonido -se escuchaba mucho ruido de la calle-, etc". "Y ya se queda una sala fija para todo el año que ante cualquier evento se puede montar. Antes era una cosa que se montaba de manera efímera, que también tenía un coste de montaje y que luego el 15 de julio se desmontaba, con lo cual no voy a decir que no tenía sentido, pero sí que su sentido es mucho mayor en este sitio, además coordinado y a escasos 5 metros de la sala de coordinación del CECOP", ha indicado. También ha subrayado que se está trabajando en la implementación de cámaras en los vehículos de Policía Municipal, ya instaladas en 6 de ellos.

Por su parte, López ha destacado como "variable fundamental" la "coordinación policial". "Aquí trabajamos todos juntos: Policía Municipal, Policía Foral y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Un espacio como este donde podemos tener todos nuestra información, conjugar la tecnología, saber lo que está pasando en nuestras calles y prevenir", ha manifestado.

Echeverría, por su parte, ha respondido a los periodistas que actualmente el nivel de alerta antiterrorista, "que es el nivel 4 reforzado" -de un total de 5-, "no ha cambiado por hecho de ser San Fermín". A preguntas de los medios sobre si la "preocupación" en materia de violencia machista aumenta con la llegada de los Sanfermines, ha señalado que "en las fiestas hay ingredientes que pueden llevar a que estos casos puedan elevarse en número". Así, ha animado "a toda mujer a que se sienta agredida" a que recurra a los cuerpos policiales y ha emplazado a vivir la fiesta con "respeto y responsabilidad".

RECURSOS DE LA SALA DE CRISIS

La actual sala cuenta "con todos los recursos informáticos y tecnológicos para la toma de decisiones sin interferir en el trabajo diario que se realiza en el control de coordinación policial". La nueva Sala de crisis permite gestionar el evento que corresponda con todos los agentes implicados (Policía, Protección Civil, Sanidad, Conservación Urbana, limpieza, personal sanitario...) en un lugar "con acceso a toda la tecnología de manera coordinada".

Además, se ha renovado el CECOP para mejorar su tecnología y facilitar el uso y la monitorización de las cámaras a través de un videowall. En el caso de las próximas fiestas de San Fermín, la Sala de Crisis estará constituida y disponible para todos los eventos masivos que se organicen. En el encierro, por ejemplo, se contará in situ con Protección Civil, Cruz Roja, DYA, Policía Municipal, Policía Foral, Policía Nacional y Guardia Civil.

La Sala de Crisis y el CECOP funcionarán como Centro de Mando y Coordinación a disposición de la Comisión Permanente de Protección Civil encabezada por el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y en permanente comunicación y coordinación con SOS Navarra.

Desde el CECOP de Policía Municipal de Pamplona se gestionan 293 cámaras repartidas por la ciudad, de ellas 217 son cámaras exteriores y 76 interiores, ubicadas en edificios municipales, ascensores. Del total, 73 cámaras atienden el tráfico en la ciudad y 220 están destinadas a la seguridad ciudadana. El videowall del CECOP se pueden visionar hasta 36 cámaras de forma simultánea.

El grupo que gestiona el CECOP está integrado por 22 personas, 6 inspectores y un jefe de Brigada de Coordinación, que cubren la atención de la ciudad las 24 horas del día todos los días del año.

Cuatro son las principales funciones de coordinación que se desarrollan desde el CECOP: coordinación de grandes concentraciones humanas (fiestas patronales, fiestas de barrios, servicios especiales en Navidad o manifestaciones; coordinación de eventos deportivos; coordinación ante catástrofes o incidencias de riesgo previstas o sobrevenidas (Plan de Inundaciones, Plan de nieves y Vialidad Invernal, derrumbes, incendios de grandes dimensiones, accidentes; y, por último, los servicios de coordinación que fueran necesarios de manera interna entre distintas unidades de Policía Municipal de Pamplona.

NUEVA SALA DE CRISIS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Durante la gestión del último episodio de inundaciones en febrero de 2024, se observó "la necesidad de establecer una sala de crisis separada del Centro de Coordinación de Policía Municipal de Pamplona (CECOP)".

Se comprobó entonces que "recoger y analizar datos, valorar con distintos agentes intervinientes la emergencia y tomar decisiones requería de un espacio diferente al CECOP, que evitara interrumpir continuamente la labor del normal desarrollo de la actividad de la ciudad y sus avisos al 092".

A ese control de emergencias, se unía la instalación del puesto de mando del dispositivo de seguridad de San Fermín que habitualmente se ubicaba en el interior de la Casa Consistorial.

La sala en la que se montaba el puesto de mando "no era un lugar óptimo para la gestión, toma de decisiones y comunicaciones debido al elevado nivel de ruido en los eventos y durante las noches de fiestas en los que está operativo". Asimismo, "suponía un desembolso económico reiterado para una instalación eventual".

En Pamplona se producen a lo largo del año distintos eventos (deportivos, culturales) y episodios de emergencia "que hacen necesaria una planificación y gestión de los mismos aprovechando los medios tecnológicos de los que dispone CECOP".

De ahí la decisión de crear una Sala de crisis en las propias dependencias del área de Seguridad y Convivencia Ciudadana, junto al CECOP, para "compartir la información en tiempo real y disponer de toda la tecnología y datos necesarios para afrontar con eficacia y máxima eficiencia cualquier emergencia o situación que generan las fiestas de San Fermín, eventos culturales y deportivos u otras".

IMÁGENES EN TIEMPO REAL PARA GESTIONAR EVENTOS Y SITUACIONES

Se han invertido 50.000 euros en las obras de adaptación de los espacios para esta nueva sala y otros 17.000 euros para la renovación informática, que ha hecho posible recuperar el funcionamiento del sistema videowall y su operatividad desde los puestos de operador de CECOP y Jefe de Sala.

Esto permite a cada uno de los operadores controlar en tiempo real el sistema de vídeo desde su puesto, así como el geoposicionamiento de las patrullas. De esta forma, se dispone en tiempo real de imágenes que permiten "poder gestionar de manera óptima" distintos eventos y situaciones que se produzcan en la ciudad como, por ejemplo, el nivel del caudal del río en episodios climatológicos adversos; la vialidad invernal (nevadas, hielo); el seguimiento del tráfico y sus incidencias; la monitorización de eventos deportivos y su coordinación; o el control de grandes eventos (fuegos artificiales, encierros, Cabalgata de SSMM los Reyes, Olentzero, procesiones, conciertos).