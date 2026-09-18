El Ayuntamiento de Tudela adjudica las obras de reparación integral de aceras de Camino Caritat

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tudela ha aprobado en sesión celebrada este viernes la adjudicación de las obras de reparación integral de aceras de la calle Camino Caritat (parcial) a la empresa Appia Infraestructuras SL, por un importe de 119.790 euros, IVA incluido.

La actuación tiene como objetivo mejorar la accesibilidad y las condiciones de la vía pública en varios tramos de la calle Camino Caritat, concretamente en el recorrido comprendido entre Cuesta de la Estación y Peñuelas, según ha explicado el Ayuntamiento de Tudela en una nota.

Las obras contemplan la demolición de las aceras existentes y la ejecución de nuevas aceras en los tramos incluidos en el proyecto, con el fin de renovar aquellos espacios que presentan un estado más deteriorado y favorecer unas condiciones adecuadas de accesibilidad y tránsito peatonal.

De cara al comienzo de los trabajos, está previsto que las obras se inicien a primeros de octubre. Previamente, se revisará el plan de trabajos con el personal técnico municipal y la Policía Local, debido a las afecciones que la ejecución de la actuación pueda generar en el tráfico de la zona. El plazo previsto para la ejecución de las obras es de 120 días naturales, contados a partir del día siguiente a la firma del acta de replanteo.

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Zeus Pérez, ha afirmado que "con esta actuación seguimos mejorando nuestras calles y barrios, renovando las aceras más deterioradas y avanzando hacia una Tudela más accesible, cómoda y cuidada".