Ayuntamiento, UPNA, UN y UNED Pamplona colaborarán en la puesta en marcha de proyectos de Aprendizaje - Servicio

Esta metodología aplica el conocimiento adquirido en los centros educativos a la resolución de problemas en el entorno social

PAMPLONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona, la Universidad Pública de Navarra (UPNA), la Universidad de Navarra (UN) y el centro asociado de la UNED en Pamplona han firmado un convenio para colaborar en la puesta en marcha de proyectos de Aprendizaje - Servicio (APS).

El convenio, suscrito este martes por el alcalde de Pamplona, Enrique Maya; el rector de la Universidad Pública de Navarra, Ramón Gonzalo; la rectora de la Universidad de Navarra, María Iraburu, y la directora del centro asociado UNED en Pamplona, Teresa Imízcoz, tiene una vigencia inicial de cuatro años, con opción a sucesivas prórrogas de la misma duración.

Se trata de una metodología pedagógica que combina, en un único proyecto, procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad. En él, los participantes se forman "al involucrarse en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo".

En su intervención en rueda de prensa, Maya ha destacado la importancia de que los trabajos, realizados por los alumnos de las universidades, "tengan trascendencia en la propia ciudad". "No salen los trabajos solo desde de la universidad, sino que la universidad es sensible a las necesidades de la cuidad y, por tanto, todo suma", ha manifestado, tras señalar que esta metodología "no tiene ningún punto negativo". Si bien ha respondido que "los temas irán saliendo", ha citado como posibilidades el reciclaje, la sostenibilidad o la percepción de los nuevos modos de movilidad.

Por su parte, Iraburu ha remarcado que "lo que hace el APS es introducir la dimensión del servicio a la sociedad en la propia formación profesional de los estudiantes, en su capacitación como arquitectos como comunicadores o como científicos". "Estamos potenciando una mirada comprometida desde la propia profesión", ha subrayado, tras indicar que "tiene un efecto transformador muy potente".

Ramón Gonzalo, por otro lado, ha añadido que este convenio es "una muestra más de la buena relación estrecha colaboración de las tres universidades" y que es una "excelente iniciativa". Tras considerar que esta metodología es una "muy buena herramienta" para la formación, ha considerado que esta "no debe incorporar solo saberes y conocimientos, sino también valores y competencias".

Finalmente, Teresa Imízcoz ha valorado positivamente que el conocimiento que se genera en universidades se pueda transferir no solo a la sociedad, sino "a las necesidades más específicas y concretas de la cuidad".

Este acuerdo no supone gasto económico para el Ayuntamiento de Pamplona, pero sí "un avance" en los objetivos municipales de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y la cohesión social, al proponer al ámbito universitario que sus proyectos concretos tengan repercusión en la ciudad.

El Aprendizaje - Servicio aplica el conocimiento adquirido en los centros educativos a la resolución de problemas de la comunidad en que la que se ubican, de forma que los miembros de la comunidad "reciben un servicio que mejora su calidad de vida, a la vez que el alumnado participante tiene la oportunidad de poner en práctica y dar un contenido social a los conocimientos académicos, facilitando la adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo de competencias y valores".

Por tanto, se da un intercambio entre la comunidad educativa, en este caso, la comunidad universitaria, y la sociedad, que beneficia a ambas partes. Este convenio se firma en base a los intereses compartidos por las tres universidades y el Ayuntamiento de Pamplona, que han mantenido reuniones conjuntas para facilitar el impulso común de iniciativas de Aprendizaje Servicio que faciliten el conocimiento y análisis de la realidad urbana y social al alumnado y que posibiliten la puesta en marcha de proyectos en la ciudad.

La aprobación en abril de 2021 de la Agenda Urbana 2030 de Pamplona, que incluye el Aprendizaje - Servicio como uno de sus 57 proyectos estratégicos, y la adhesión de las tres universidades al Pacto Local por el Desarrollo de la Estrategia 2030, que suscribieron 26 entidades sociales e instituciones en mayo de este año, ha permitido concretar en este convenio la colaboración entre las cuatro instituciones.

PERSONA INTERLOCUTORA EN CADA UNIVERSIDAD

Cada universidad firmante se compromete a designar a una persona interlocutora para proyectos APS, que se encargará de coordinar esta actividad en su centro.

Su función será la de canalizar las peticiones de las diferentes facultades y departamentos de cara a la implementación del proyecto. El conjunto de personas interlocutoras configurará la Comisión Técnica de APS Universitario de Pamplona.

El diseño de cualquier proyecto de APS, que las universidades remitirán al Ayuntamiento, deberá detallar aspectos de su contenido, objetivos y necesidad social sobre la que se propone intervenir, universidad o facultad que lo coordina; papel del Consistorio; actividades concretas a realizar por el alumnado; metodología de evaluación; fechas de inicio y finalización del proyecto o participación de entidades sociales, entre otros.

El alumnado que participe en proyectos APS se encontrará cubierto por el seguro escolar o por la póliza complementaria que, en su caso, determine cada centro conforme a su regulación interna, además de un seguro de responsabilidad civil.

FACILITAR LA DIFUSIÓN DE LOS PROYECTOS

El Ayuntamiento de Pamplona, por su parte, ha establecido un equipo compuesto por dos personas dependientes del área de Educación, Participación Ciudadana y Juventud para coordinar los proyectos entre las universidades y las diferentes áreas del gobierno municipal.

El Ayuntamiento dará a conocer los proyectos que se desarrollen al amparo de este convenio, así como los de centros de otros niveles educativos de la ciudad, a través de la web municipal https://pamplonaciudadeducadora.es/programas-aps-2022, donde también se ofrecen otras informaciones de interés para profundizar en esta metodología.

El convenio recoge también la organización, con una periodicidad bienal, de una jornada sobre Aprendizaje - Servicio en la que, entre otros, se presentarán los proyectos desarrollados mas relevantes. Además de personas "relevantes" de cada una de las universidades firmantes, al acto de firma de convenio ha asistido una representación de la Red Navarra de Aprendizaje Servicio, con quien el Ayuntamiento mantiene suscrito un convenio de colaboración para su participación en la iniciativas municipales de impulso a esta metodología didáctica.