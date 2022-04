Ayuso pide hacer "oposición real al desastre" de Sánchez, que "sólo busca mantenerse en el poder"

PAMPLONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este viernes en Pamplona que "hay que ser oposición real al desastre" que en su opinión representa el Gobierno de España porque "si no nos iremos todos por el barranco y yo me niego".

Tras el encuentro que mantuvieron el jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, Díaz Ayuso ha afirmado que "Feijóo, entre otras características, tiene enorme paciencia y tiene interés por buscar puntos de encuentro con quienes están ostentado ahora el poder en España, espero que por poco tiempo", pero ha añadido que Feijóo "no es nuevo en política y es hartamente consciente de que tenemos un presidente que miente por sistema, que lo único que hace es buscar una estrategia a corto plazo para mantenerse en el poder".

Durante su participación en un ciclo sobre política económica regional organizado por la Institución Futuro en Pamplona, Ayuso ha afirmado que a ella le gusta "hablar con todo el mundo y buscar alguna vez entendimiento, solo faltaba, pero no tengo por sistema perder el tiempo, ni negociar algo que a mi me pueda dar una imagen como buena gestora pero luego vender los intereses de los madrileños".

Además, ha asegurado que "se malinterpreta la moderación, es una rendición constante en la que lo único que se pacta es miseria". "Con personas que no entienden lo que es España, que atacan directamente a los intereses de la propiedad, de los autónomos, la educación, que imponen, que pretenden inmiscuirse por ejemplo en el día a día de los Consejos de Administración de las empresas, en la propiedad a través de los topes del alquiler, y que malgastan el dinero de los españoles, con todo eso no quiero nada", ha subrayado.

Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que "no hay nada menos moderado que tener según qué socios en la Moncloa, o despedazar a España, o romper nuestro legado, lo que está pasando sí que es sectario". "Hay que ser fuerte para no dejarse llevar por ese rodillo totalitario en el que te imponen un discurso, yo destrozo España, tú ve vienes conmigo al abismo y si no eres un sectario", ha advertido.