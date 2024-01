Aznal dice que los Presupuestos acordados con el Gobierno "no son los que presentaría" EH Bildu pero "permiten avanzar"

EH Bildu apoyará las cuentas con una abstención y se compromete a "no dar paso a ninguna enmienda a la totalidad" que los grupos de la oposición pudieran presentar

PAMPLONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Laura Aznal, ha afirmado que la formación abertzale se ha comprometido a posibilitar la aprobación de la ley de Presupuestos de Navarra para 2024 mediante una abstención porque "si bien no son los Presupuestos que presentaríamos nosotras, sí que nos permiten avanzar en cuestiones claves para la sociedad navarra".

Según ha señalado este viernes en una rueda de prensa tras alcanzar un acuerdo presupuestario con el Gobierno de Navarra para 2024, este "es el primer acuerdo importante de esta legislatura". "Entendemos que es el primero de tantos otros para responder a los retos a los que nos enfrentamos: el reparto de la riqueza, el fortalecimiento de los servicios públicos, más derechos, más democracia... Este acuerdo parte de la convicción que tiene EH Bildu de que si situamos en el centro a las personas y hay voluntad de acuerdo, se avanza, porque si tenemos claras las prioridades es posible alcanzar acuerdos que mejoran la vida de las personas", ha remarcado, tras indicar que EH Bildu también se compromete a "no dar paso a ninguna enmienda a la totalidad" que los grupos de la oposición pudieran presentar.

A su juicio, "este camino es una buena noticia para la ciudadanía navarra, es un buen acuerdo". "Hemos demostrado, una vez más, que es posible configurar una mayoría progresista y de izquierdas alternativa a las derechas. Es el noveno año que UPN y las derechas no han condicionado las políticas públicas de Navarra, y ha sido posible porque EH Bildu ha apostado por ello", ha manifestado.

Para alcanzar este acuerdo, ha dicho Aznal, "hemos actuado con ambición, y estamos satisfechas". "Gracias a nuestras aportaciones hemos mejorado una vez más los Presupuestos de Navarra, y lo hemos hecho también con una mirada a largo plazo, comprometiendo avances en lo social y en el refuerzo de los servicios públicos para este año, y proponiendo, en algunos de ellos, una visión de legislatura", ha apuntado.

Tras subrayar que el anteproyecto de Presupuestos "recogía nuestras aportaciones", que fueron recogidas por el Gobierno de Navarra, Aznal ha explicado que "en este acuerdo general hemos establecido una serie de compromisos políticos", principalmente relacionados con el reparto de la riqueza, el fortalecimiento de los servicios públicos, derechos sociales, igualdad, o educación, entre otros.

En cuanto al reparto de la riqueza, el gobierno "ha adquirido tres compromisos que consideramos de gran importancia: la creación de una comisión de estudio para proponer reformas tributarias para 2025, dar solución a las reclamaciones de los mutualistas, y la creación de un grupo de trabajo para garantizar para el año 2025 a los pensionistas una renta mínima de 1.080 euros al mes".

Para el fortalecimiento de los servicios públicos, "el Gobierno se ha comprometido a desarrollar una política eficaz en favor de los cuidados que se sume al Pacto Foral de los Cuidados". "Además se va a realizar un mapeo de la atención diversa a menores, personas mayores y o dependientes para identificar las carencias que existen, y hemos conseguido que se vaya a reducir el tiempo de valoración de las situaciones de dependencia", ha añadido.

En Derechos Sociales "hemos añadido partidas por valor de 2,3 millones de euros, entre otras, para ampliar el Plan de Servicio de Atención Domiciliaria en toda Navarra y potenciar también los centros de día". Asimismo, el Gobierno elaborará un nuevo Plan Estratégico de Inclusión "que garantice un nuevo sistema de atención a las personas sin hogar".

En materia de Igualdad, el Gobierno creará herramientas para evaluar anualmente el impacto en las políticas de igualdad y creará un marco de coordinación estable de técnicas de igualdad de las entidades locales.

En cuanto a la educación, "hemos hecho una aportación de un millón de euros" para el ciclo 0-3 y el Gobierno "incrementará las contrataciones de personal de apoyo educativo y se compromete a tomar en cuenta las medidas aprobadas por la Federación de Municipios sobre el modelo de gestión de este ciclo".

En el ámbito de la salud, el Gobierno "ha adquirido el compromiso de realizar diversos estudios que permitirán, entre otros, reducir las derivaciones a la sanidad privada o crear circuitos rápidos de diagnóstico y de tratamiento".

En materia de derechos lingüísticos, Aznal ha afirmado que "en el camino de la gratuidad de la alfabetización en euskera de adultos hemos estabilizado las aportaciones que habíamos hecho en años anteriores y con la de este año hemos conseguido duplicar la partida del año 2021". "Supone una aportación total de 1,27 millones, y también supone que este año esa partida alcance los 2,4 millones de euros y podemos decir que estamos cada vez más cerca de la gratuidad", ha dicho, tras subrayar que también se han incrementado las ayudas para garantizar la presencia de euskera en los medios de comunicación y la digitalización de los medios de comunicación en euskera.

En cuanto al modelo D, se ha acordado "promocionar debidamente las nuevas ofertas del modelo D antes del periodo de matriculación" y elaborar un protocolo "para que se conozcan exactamente los plazos y las condiciones para la implementación del modelo D".

La protección de ayuntamientos y entidades locales "ha sido otro de los ejes fundamentales en todas nuestras negociaciones", según Aznal. "Este año contarán con 61 millones de euros más de lo que recibían antes de este acuerdo", ha destacado. Además, "el Gobierno se ha comprometido a crear los mecanismos para el desarrollo de la ley foral de Administración Local en lo que se refiere a la distribución de competencias de las comarcas y entidades locales y su suficiencia financiera".

"Hemos acordado tanto medidas económicas como compromisos políticos para mejorar las condiciones de la mayoría social, y mientras la derecha hace ruido nosotras hablamos, negociamos y llegamos a acuerdos poniendo en el centro las necesidades de la gente", ha apuntado.

En respuesta a los medios de comunicación sobre si este acuerdo ha sido sometido a las bases, Aznal ha indicado que "estos últimos días han sido muy intensos". "Nos hemos visto obligadas a trabajar en una serie de plazos que no son habituales, tenemos un calendario marcado para el desarrollo de la ley de presupuestos generales y esto ha hecho que hasta hace bien poco hayamos estado de forma intensa trabajando en alcanzar este acuerdo", ha dicho.

En cuanto al valor económico que suponen las aportaciones realizadas por EH Bildu, ha señalado que "me gustaría no hablar puramente o estrictamente del aspecto económico porque creo que hay cuestiones que van más allá de las partidas económicas".

En cuanto al proceso, Aznal ha remarcado que "mediante nuestra abstención nos comprometemos a facilitar estos presupuestos y también nos comprometemos a no dar paso a ninguna enmienda a la totalidad que puede haber". "Luego, en el debate de las enmiendas, como viene siendo habitual, acordaremos los grupos que sustentan al Gobierno y EH Bildu qué enmiendas se van a aprobar y cuáles no", ha añadido.

Preguntada por los compromisos recogidos en acuerdos presupuestarios anteriores pero que no se han llevado a cabo, Aznal ha señalado que "hemos sido muy exigentes en el seguimiento del grado de cumplimiento de todos los acuerdos que se alcanzaron con EH Bildu para los presupuestos pasados". "Hay cuestiones que no se han podido llevar a cabo simplemente por cuestiones técnicas, no por falta de voluntad, y en otros casos quizás sí que el motivo ha sido más la falta de voluntad, pero esto se ha vuelto a poner encima de la mesa, como no podía ser de otra forma, y partimos de la base de que se van a materializar esos compromisos", ha remarcado.