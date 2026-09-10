Aznal pide "seriedad" sobre Belate y valora que "no se ha realizado ningún pago que no tuviera seguridad jurídica"

Archivo - La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, ha reivindicado "rigor y seriedad" en la gestión de las obras de duplicación del túnel de Belate, "ante la gravedad de la información" conocida este miércoles respecto a un informe de la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra que no avala la fórmula del enriquecimiento injusto para abonar a la UTE adjudicataria trabajos ya realizados, por lo que el Ejecutivo está buscando otras fórmulas de pago que a su vez permitan continuar con las obras.

Aznal ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que EH Bildu ha solicitado una reunión a la presidenta María Chivite "para conocer en detalle el estado de las obras de Belate, la postura que tiene el Gobierno ante esta nueva situación y también preguntamos al Gobierno acerca de la actitud de las empresas frente al impago de los sobrecostes de la obra y los plazos que hay previstos para retomar los trabajos".

La portavoz de EH Bildu ha señalado que "el Gobierno nos explicó que están hablando con las empresas para encontrar una solución". "Queremos recordar que el interventor general en el año 2025 manifestó que los cambios propuestos, impulsados por las empresas, respondían al propio interés de las mismas, no a ningún imprevisto ni a ninguna causa sobrevenida. Y por eso, el pasado mes de diciembre desde EH Bildu ya dijimos claramente que no había que pagar ni un solo euro si no había sido avalado por la Intervención. Y podemos decir que esto se ha cumplido y esto es importante. Hasta ahora no se ha realizado ningún pago que no tuviera plena seguridad jurídica", ha resaltado.

La portavoz de EH Bildu ha explicado que el Gobierno ha hecho entrega a su grupo del informe elaborado por la asesoría jurídica, "un informe que vamos a analizar detenidamente para poder hacer valoraciones más detalladas".

En todo caso, Aznal ha subrayado que "las obras de la N-121-A son unas obras de primer orden, son unas obras totalmente necesarias para Navarra y a pesar de todos las problemáticas surgidas en torno a la adjudicación, desde EH Bildu nos reafirmamos en que la ejecución de este proyecto es un tema de interés general especialmente para quienes viven y trabajan en la zona". "Las entidades locales de la zona vienen reclamando desde hace muchísimo tiempo estas mejoras y por ello también trasladamos al Gobierno la necesidad de que se pongan en contacto con los ayuntamientos afectados para proporcionarles información más detallada", ha explicado.

Aznal ha señalado que EH Bildu conocía que el Gobierno estaba buscando fórmulas alternativas para pagar el modificado de la obra. "Estábamos al tanto de que había un modificado muy cuestionado y de que el Gobierno estaba intentando encontrar una fórmula que le aportara la seguridad jurídica total para poder efectuar el pago correspondiente como consecuencia de este modificado de los 8,3 millones. Lo que no conocíamos es el informe del cual se nos hizo entrega ayer elaborado por la asesoría jurídica", ha afirmado.