Balance "positivo" de la Gran Recogida de Alimentos 2025, que espera igualar los más de 155.000 kilos del año pasado

Publicado: sábado, 8 noviembre 2025 18:39

PAMPLONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Banco de Alimentos de Navarra (BAN) ha hecho un balance "positivo" de la Gran Recogida de Alimentos 2025, celebrada este 7 y 8 de noviembre en decenas de establecimientos de toda la Comunidad foral. A falta de contabilizar lo recolectado, la "sensación es buena" y "todo indica" que se alcanzarán "las cifras del pasado año 2024 (155.275 kilos / 246.000 euros)".

La entidad ha agradecido la colaboración de las casi 1.700 personas voluntarias y coordinadoras que han hecho posible "esta gran movilización solidaria", así como "el apoyo constante de toda la sociedad navarra, que una vez más ha demostrado su generosidad y compromiso con las familias más vulnerables". El BAN ha agradecido los alimentos o donaciones recibidas para sostener su trabajo diario atendiendo a más de 22.000 personas receptoras en situación de necesidad.

En una nota de prensa, la presidenta de la Fundación, Marisol Villar, ha expresado su agradecimiento y satisfacción por el desarrollo de la campaña. "Aún quedan muchos palés-box y donaciones por contabilizar, pero la sensación es buena. Todo indica que igualaremos las cifras del pasado año 2024 (155.275 kilos / 246.000 euros). Ojalá ocurra como en mayo, cuando, a pesar de que en el resto de España bajaron las donaciones notablemente, en Navarra fueron mejores incluso que en citas precedentes".

Villar ha expresado su agradecimiento "a los voluntarios, voluntarias y coordinadores, y a los casi 1.700 navarros y navarras que nos han echado una mano este fin de semana. Y, por supuesto, a toda la sociedad navarra por demostrar una vez más su incansable solidaridad. Gracias a su esfuerzo, seguimos transformando la generosidad en ayuda directa para miles de familias".

La Fundación BAN ha recordado que la Gran Recogida es una acción coordinada a nivel nacional por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), pero "con un fuerte arraigo local". "Es la sociedad navarra ayudando a la sociedad navarra", destacan desde la entidad.

Además, las donaciones económicas seguirán activas hasta el 31 de diciembre, y se pueden realizar de forma sencilla a través de la web www.bancoalimentosnavarra.org, por transferencia bancaria, donación digital, o BIZUM al 00262. "Cada gesto cuenta, cada aportación alimenta esperanza. Gracias, Navarra, por seguir respondiendo con tanta generosidad", ha concluido Villar.

