Balance "positivo" de la Gran Recogida de Alimentos 2025, que espera igualar los más de 155.000 kilos del año pasado

Voluntarios del Banco de Alimentos de Navarra clasificando los productos recolectados en la Gran Recogida de Alimentos 2025. - BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA

PAMPLONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Banco de Alimentos de Navarra (BAN) ha hecho un balance "positivo" de la Gran Recogida de Alimentos 2025, celebrada este 7 y 8 de noviembre en decenas de establecimientos de toda la Comunidad foral. A falta de contabilizar lo recolectado, la "sensación es buena" y "todo indica" que se alcanzarán "las cifras del pasado año 2024 (155.275 kilos / 246.000 euros)".

La entidad ha agradecido la colaboración de las casi 1.700 personas voluntarias y coordinadoras que han hecho posible "esta gran movilización solidaria", así como "el apoyo constante de toda la sociedad navarra, que una vez más ha demostrado su generosidad y compromiso con las familias más vulnerables". El BAN ha agradecido los alimentos o donaciones recibidas para sostener su trabajo diario atendiendo a más de 22.000 personas receptoras en situación de necesidad.

En una nota de prensa, la presidenta de la Fundación, Marisol Villar, ha expresado su agradecimiento y satisfacción por el desarrollo de la campaña. "Aún quedan muchos palés-box y donaciones por contabilizar, pero la sensación es buena. Todo indica que igualaremos las cifras del pasado año 2024 (155.275 kilos / 246.000 euros). Ojalá ocurra como en mayo, cuando, a pesar de que en el resto de España bajaron las donaciones notablemente, en Navarra fueron mejores incluso que en citas precedentes".

Villar ha expresado su agradecimiento "a los voluntarios, voluntarias y coordinadores, y a los casi 1.700 navarros y navarras que nos han echado una mano este fin de semana. Y, por supuesto, a toda la sociedad navarra por demostrar una vez más su incansable solidaridad. Gracias a su esfuerzo, seguimos transformando la generosidad en ayuda directa para miles de familias".

La Fundación BAN ha recordado que la Gran Recogida es una acción coordinada a nivel nacional por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), pero "con un fuerte arraigo local". "Es la sociedad navarra ayudando a la sociedad navarra", destacan desde la entidad.

Además, las donaciones económicas seguirán activas hasta el 31 de diciembre, y se pueden realizar de forma sencilla a través de la web www.bancoalimentosnavarra.org, por transferencia bancaria, donación digital, o BIZUM al 00262. "Cada gesto cuenta, cada aportación alimenta esperanza. Gracias, Navarra, por seguir respondiendo con tanta generosidad", ha concluido Villar.