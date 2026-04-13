Baluarte abrirá su terraza en San Fermín para ver los fuegos artificiales

Archivo - Varias personas contemplan los fuegos artificiales de San Fermín desde la terraza de Baluarte. - BALUARTE - Archivo

PAMPLONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Baluarte volverá a ofrecer estos Sanfermines 2026 su terraza exterior de la tercera planta del edificio para seguir la colección de fuegos artificiales. El especio contará con oferta gastronómica y musical, acceso permitido también a menores y espacio reservado para personas con movilidad reducida y personas con discapacidad sensorial. El acceso a la terraza estará permitido desde las 21.00 horas.

La experiencia irá más allá de los fuegos. Cada noche, la terraza contará con un DJ en directo y con barra donde poder adquirir consumiciones. Además, en el vestíbulo interior de la 3ª planta habrá música ambiente antes y después de los fuegos (hasta las 01.00 horas), y el servicio de restauración de Baluarte se encargará de atender las barras en las que se servirán tapas, raciones y copas.

Las entradas cuestan 20 euros por persona (18 euros para menores de 12 años) y se podrán adquirir a partir de este martes, 14 de abril, a las 11.00 horas en la taquilla de Baluarte y en el punto de información y venta de NICDO en el Centro Comercial La Morea. También se pueden comprar online, a través de www.baluarte.com, por 20,95 euro (menores de 12 años, 18,95 euro), gastos de gestión incluidos, informan desde Baluarte en una nota de prensa.

Al igual que el año pasado, se podrá reservar asiento para ver los fuegos desde la terraza, sin coste adicional y hasta agotar disponibilidad diaria (todas las personas que accedan, independientemente de la edad, deben tener entrada). Asimismo, las personas con movilidad reducida (PMR) y las personas con discapacidad sensorial (PDS) dispondrán de un espacio reservado en la terraza del auditorio pamplonés, así como para sus acompañantes. Para ello, se pondrá a la venta un cupo mínimo diario de entradas específicas PMR y PDS para poder acceder a la zona acotada.