Banco de Alimentos de Navarra necesita 300 voluntarios más para la Gran Recogida 2025, que se celebra este fin de semana

Presentación de la la Gran Recogida de Alimentos 2025

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Banco de Alimentos de Navarra (BAN) ha presentado este martes la Gran Recogida de Alimentos 2025, que tendrá lugar este fin de semana, los días 7 y 8 de noviembre, en decenas de supermercados y establecimientos de toda la Comunidad foral. Para completar los equipos que atenderán los puntos de donación, el BAN necesita 300 personas voluntarias más.

Durante dos días, cientos de voluntarios informarán y animarán a la clientela a participar en una campaña que suministra alimentos básicos a más de 22.000 personas en Navarra. El objetivo es "garantizar que ninguna familia en situación de necesidad se quede sin ayuda alimentaria".

La presidenta de la Fundación, Marisol Villar, ha subrayado "la importancia de la implicación ciudadana para hacer posible la campaña". "Pedimos un pequeño esfuerzo solidario a toda la sociedad navarra. La Gran Recogida se constituye como la acción más importante del año en la lucha contra el hambre y la vulnerabilidad. Gracias a las donaciones y al trabajo del voluntariado, conseguimos recaudar alimentos y productos básicos que se transforman en ayuda directa a decenas de familias", ha indicado, tras añadir que "cada persona cuenta".

Quienes lo deseen también podrán donar económicamente la cantidad que consideren adecuada al pasar por la caja de su supermercado. Además, hasta el 31 de diciembre se podrán realizar donativos económicos a través de la web www.bancoalimentosnavarra.org, por transferencia bancaria, mediante donación digital y por BIZUM al 00262.

CÓMO PARTICIPAR COMO VOLUNTARIO

Cada persona puede elegir el establecimiento, horario y turno. La colaboración consiste en informar a los clientes, recoger sus aportaciones y "trasladar el espíritu solidario que caracteriza a esta campaña". Además, se puede participar en grupo (con amistades, familiares, compañeros de trabajo o asociaciones).

Las inscripciones están abiertas a través de la web https://colectas.bancoalimentosnavarra.org o por teléfono, en el número 948 30 38 16.

La Fundación BAN ha destacado que la Gran Recogida es una iniciativa coordinada a nivel nacional por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), pero que en Navarra "tiene un marcado carácter local y comunitario". "Es la sociedad navarra ayudando a la sociedad navarra", han remarcado desde la entidad.

Durante todo el fin de semana, se podrán realizar donaciones en los supermercados participantes o de forma económica, tanto en caja como en la web oficial.

"Cada lata, cada paquete de pasta o litro de leche cuenta. Pero también cada sonrisa y cada persona que dedica unas horas de su tiempo. Es un gesto sencillo que alimenta esperanza", ha concluido Villar.